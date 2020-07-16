California Publishes Top 500 Personal Tax Delinquencies

Name Address Subtotal Total Lien Date
|–
|–
|–
|Moreland, Peggy J & Terry L
|Bakersfield, CA 93306
|$5,306,836.86
|$5,306,836.86
|01/24/2008
|Contractor’s State License Board
|Expired
|856954
|Contractor’s State License Board
|Expired
|362166
|Le, Karol H
|Los Angeles, CA 90025
|$2,568,725.89
|$2,568,725.89
|12/26/2006
|Department of Real Estate
|Active
|1366466
|Cooksey, Jimmy D
|Bowling Green, KY 42104
|$2,403,194.62
|$2,403,194.62
|04/25/2008
|Williams, Roger K
|Murrieta, CA 92562
|$2,232,453.55
|$2,232,453.55
|06/25/2015
|Amin, Joseph & Sharona
|Beverly Hills, CA 90210
|$1,730,698.65
|$1,730,698.65
|04/14/2014
|Board of Pharmacy
|Active
|0034252
|Patrick, William L & Susan K
|Cody, WY 82414
|$1,648,546.31
|$1,648,546.31
|05/31/2019
|Sorensen, Douglas W
|Oakland, CA 94601
|$1,440,509.89
|$1,440,509.89
|02/08/2017
|Bowman, Zachary K
|Piercy, CA 95587
|$1,347,144.15
|$1,347,144.15
|04/16/2018
|Alcoholic Beverage Control
|Active
|361246
|Sclavos, Stratton
|Los Angeles, CA 90069
|$1,314,593.20
|$1,314,593.20
|05/15/2019
|Carmichael, Kirk
|Poway, CA 92064
|$1,255,517.39
|$1,255,517.39
|01/27/2014
|Jung, Hwayoung
|Los Angeles, CA 90005
|$1,233,105.67
|$1,233,105.67
|01/19/2017
|Seungwon, Nam
|Los Angeles, CA 90006
|$1,178,020.73
|$1,178,020.73
|07/12/2019
|Wang, Jeffrey K
|Arcadia, CA 91006
|$1,100,540.24
|$1,100,540.24
|07/06/2017
|Sahni, Ranbir S & Rekha
|Long Beach, CA 90807
|$886,977.70
|$1,069,083.45
|03/07/2013
|Sahni, Ranbir S
|$182,105.75
|Khalili, Farzad
|Sherman Oaks, CA 91403
|$1,030,066.13
|$1,030,066.13
|08/24/2017
|Hirsch, Scott M
|Henderson, NV 89052
|$1,027,091.50
|$1,027,091.50
|01/26/2011
|Stevenson, Michael
|Los Angeles, CA 90067
|$952,886.72
|$952,886.72
|03/02/2018
|Bureau of Security and Investigative Services
|Cancelled
|0347393
|Beall, Terry J
|Redwood City, CA 94062
|$943,280.89
|$943,280.89
|10/18/2019
|Malone, Arthur L & Jennette
|Calabasas, CA 91302
|$902,584.94
|$902,584.94
|12/08/2015
|Bittle, Clayton M & Jennifer C
|Rancho Mission Viejo, CA 92694
|$890,677.09
|$890,677.09
|11/20/2019
|Holland, Brian
|New York, NY 10017
|$859,413.51
|$859,413.51
|06/10/2011
|Duro, Daniel
|Highland, CA 92346
|$855,510.96
|$855,510.96
|01/10/2019
|Garcia, David & Ruth
|Salinas, CA 93906
|$825,816.02
|$825,816.02
|10/25/2016
|06/10/2019
|Chen, David L
|Orange, CA 92867
|$807,034.08
|$807,034.08
|05/13/2009
|Somers, Bruce E
|Sherman Oaks, CA 91403
|$784,677.70
|$784,677.70
|03/18/2010
|Konstant, Nikolas
|Los Angeles, CA 90067
|$761,026.75
|$761,026.75
|06/02/2010
|Elssner, Christian A
|San Francisco, CA 94141
|$748,738.23
|$748,738.23
|07/19/2019
|Genga, Hilary B & John M
|Tarzana, CA 91356
|$683,536.67
|$745,386.28
|05/12/2009
|State Bar of California
|Active
|125522
|Genga, John M
|$61,849.61
|01/18/2008
|Foyer, Jason L
|Ramona, CA 92065
|$709,077.39
|$709,077.39
|11/29/2012
|Baccala, Karen
|Petaluma, CA 94954
|$685,651.87
|$685,651.87
|05/31/2018
|Zinberg, Gemma & Abram J
|Huntington Beach, CA 92648
|$487,882.94
|$668,300.71
|05/14/2010
|State Bar of California
|Active
|143399
|Zinberg, Abram J
|$180,417.77
|07/19/2011
|Ng, Jane M
|Santa Cruz, CA 95065
|$650,743.90
|$650,743.90
|06/19/2002
|Young, Daniel M
|Laguna Niguel, CA 92677
|$644,871.24
|$644,871.24
|01/13/2010
|Paduano, Meghan & Anthony
|Newport Beach, CA 92663
|$623,752.47
|$623,752.47
|05/04/2010
|Department of Real Estate
|Active
|1929042
|Department of Real Estate
|Active
|1166384
|Contractor’s State License Board
|Active
|908879
|Asay, David B
|Gilbert, AZ 85297
|$607,882.99
|$607,882.99
|01/17/2018
|Contractor’s State License Board
|Active
|968082
|Sanjar, Mojgan & Sahab
|Rancho Palos Verdes, CA 90275
|$589,849.54
|$607,668.20
|03/24/2010
|Department of Real Estate
|Suspended
|0905388
|Sanjar, Sahab
|$17,818.66
|Contractor’s State License Board
|Suspended
|889410
|Contractor’s State License Board
|Expired
|520034
|Engineers and Land Surveyors Board
|Cancelled
|0026289
|Suarez, Pablo & Michelle
|Woodland Hills, CA 91364
|$607,536.16
|$607,536.16
|02/23/2012
|California Horse Race Board
|Active
|272311
|California Horse Race Board
|Active
|286083
|Department of Real Estate
|Active
|1143842
|Board of Pharmacy
|Cancelled
|0016050
|Cho, Steven Y
|Los Angeles, CA 90014
|$602,169.41
|$602,169.41
|06/20/2019
|Berglund, Dennis E & Starr Y
|Fullerton, CA 92835
|$570,930.33
|$601,459.89
|04/22/2016
|Berglund, Dennis E
|$30,529.56
|Tatarakis, Michelle L & Andrew
|Fresno, CA 93704
|$571,552.88
|$571,552.88
|10/22/2015
|Boone, Martym
|Vallejo, CA 94591
|$568,669.22
|$568,669.22
|03/22/2017
|Gilani, Syed F
|Irvine, CA 92602
|$538,618.80
|$538,618.80
|03/17/2008
|Kornblum, Michael P
|The Woodlands, TX 77380
|$535,692.95
|$535,692.95
|04/04/2017
|Steele, Dakay
|Sacramento, CA 95823
|$532,467.86
|$532,467.86
|07/20/2017
|Gonzalez, Dalano C
|Santa Rosa, CA 95407
|$527,251.38
|$527,251.38
|11/07/2012
|Garcia Cortes, Agustin
|Bakersfield, CA 93307
|$525,801.41
|$525,801.41
|05/22/2012
|Pirslin, Tomislav A
|San Jose, CA 95126
|$514,391.24
|$514,391.24
|09/06/2012
|Woodlief, Miles A
|Belvedere Tiburon, CA 94920
|$511,591.22
|$511,591.22
|02/01/2016
|State Bar of California
|Active
|124467
|Southworth, Tyson A & Katie
|Palmdale, CA 93551
|$504,220.92
|$504,220.92
|03/08/2019
|Contractor’s State License Board
|Revoked
|949067
|Vallas, Theodore L
|Encinitas, CA 92024
|$490,429.00
|$490,429.00
|03/26/2013
|Contractor’s State License Board
|Expired
|921026
|Owens, Shaundria
|Long Beach, CA 90806
|$489,988.36
|$489,988.36
|09/13/2017
|Tallarico, Judith L
|Los Angeles, CA 90077
|$485,743.09
|$485,743.09
|05/13/2019
|Ordaz, Hector
|Orland, CA 95963
|$484,938.31
|$484,938.31
|05/10/2019
|Koondel, Scott M & Staci H
|Los Angeles, CA 90049
|$483,320.75
|$483,320.75
|09/30/2019
|Figueredo, Mayra
|Reseda, CA 91335
|$482,380.05
|$482,380.05
|01/29/2014
|Endsley, Tyler
|Fullerton, CA 92833
|$472,155.46
|$472,155.46
|03/26/2019
|Chen, Te F
|Millbrae, CA 94030
|$468,265.46
|$468,265.46
|01/27/2010
|Markar, Tahir
|Santa Clara, CA 95050
|$464,789.11
|$464,789.11
|01/23/2019
|Hicks, Kenneth
|Nuevo, CA 92567
|$463,881.11
|$463,881.11
|07/16/2008
|Contractor’s State License Board
|Active
|543730
|JefferiesOcampo, Annette D
|Atwater, CA 95301
|$460,908.30
|$460,908.30
|10/25/2011
|Christensen, Gregg A
|Sonora, CA 95370
|$458,936.67
|$458,936.67
|06/11/2019
|Grant, Valerie & Stuart
|Beverly Hills, CA 90212
|$381,200.98
|$456,355.78
|02/15/2017
|Grant, Valerie
|$75,154.80
|03/08/2017
|Barba, Dora
|Los Angeles, CA 90045
|$443,619.35
|$443,619.35
|10/14/2016
|Giordano, Linda J
|El Paso, TX 79932
|$439,475.54
|$439,475.54
|07/11/2019
|Avarell, Kory
|Paradise, CA 95969
|$438,663.72
|$438,663.72
|06/05/2018
|Contractor’s State License Board
|Active
|827683
|Schwartz, Murray & Rosemary
|Agoura Hills, CA 91301
|$435,661.85
|$435,661.85
|09/20/2019
|Taylor, Zane M
|Round Rock, TX 78665
|$428,843.88
|$428,843.88
|11/06/2019
|Luna II, Jose F
|San Martin, CA 95046
|$426,271.67
|$426,271.67
|12/04/2019
|Bureau of Security and Investigative Services
|Suspended
|0001234
|Bureau of Security and Investigative Services
|Active
|0001373
|Department of Insurance
|Active
|1842080
|Bureau of Security and Investigative Services
|Active
|0255697
|Beck, Devan D & Lynn G
|Malibu, CA 90265
|$425,182.91
|$425,182.91
|05/21/2014
|State Bar of California
|Active
|146802
|Jefferson, Michael
|Sherman Oaks, CA 91401
|$421,042.17
|$421,042.17
|06/07/2007
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|0068903
|Casini, Arthur
|Bodega, CA 94922
|$417,580.67
|$417,580.67
|05/06/2009
|Shapouri, Ali R & Laura A
|Rancho Santa Fe, CA 92067
|$403,849.21
|$403,849.21
|04/08/2010
|Brown, Gerald A
|Pinole, CA 94564
|$403,511.98
|$403,511.98
|07/10/2006
|Ruiz, Armando
|Rancho Santa Fe, CA 92067
|$403,049.01
|$403,049.01
|01/29/2019
|Fongemie, Michael R
|San Diego, CA 92109
|$399,499.77
|$399,499.77
|06/01/2015
|Clarke, David A
|San Jose, CA 95127
|$399,158.82
|$399,158.82
|06/20/2018
|Contractor’s State License Board
|Active
|783988
|Franklin, Alicia
|Oakland, CA 94661
|$398,380.27
|$398,380.27
|04/15/2015
|Department of Insurance
|Active
|0G87242
|Bae, Yong B
|Beverly Hills, CA 90211
|$392,774.17
|$392,774.17
|07/08/2016
|Acupuncture Examining Committee
|Revoked
|0012253
|Powers, Thomas S
|Santa Ana, CA 92705
|$387,344.07
|$387,344.07
|10/03/2013
|Board of Medical Quality Assurance
|Surrendered
|0015640
|Villwock, Thomas K & Katarina
|San Diego, CA 92128
|$386,333.27
|$386,333.27
|06/28/2018
|Sanchez, Jesus
|Hemet, CA 92545
|$383,967.07
|$383,967.07
|05/09/2008
|Willis, Victor
|Alpine, CA 91901
|$383,743.48
|$383,743.48
|04/10/2008
|Tran, Jessicca
|San Francisco, CA 94117
|$373,864.04
|$373,864.04
|07/19/2019
|Martinez, Penny & Steven
|Santa Ana, CA 92705
|$368,692.59
|$370,232.59
|09/14/2010
|Martinez, Steven
|$1,540.00
|10/15/2010
|Benitez, Antonio
|Anaheim, CA 92802
|$370,069.98
|$370,069.98
|12/12/2018
|Martinek, Helmut G
|Newbury Park, CA 91320
|$367,954.36
|$367,954.36
|06/04/2015
|Hall Jr, Seth W & Dana M
|Palm Beach, FL 33480
|$366,639.83
|$366,639.83
|06/04/2019
|Board of Registered Nursing
|Delinquent
|0605261
|Board of Registered Nursing
|Delinquent
|0013889
|Zepeda, Melbe & Matilde
|Bellflower, CA 90706
|$366,512.60
|$366,512.60
|05/10/2013
|Gonzalez, Carolina
|Windsor, CA 95492
|$365,613.67
|$365,613.67
|01/24/2014
|Ataya, Houssam R & Sheri
|Antelope, CA 95843
|$363,422.80
|$363,422.80
|06/24/2015
|Kim, Gaja
|Los Altos, CA 94022
|$360,898.42
|$360,898.42
|03/07/2018
|Mendaros, Mark A
|San Francisco, CA 94131
|$357,551.45
|$357,551.45
|06/19/2008
|Erickson, Gilmore E
|Los Gatos, CA 95031
|$356,055.78
|$356,055.78
|09/29/2011
|Konishcheva, Natalya
|Santa Barbara, CA 93101
|$355,723.92
|$355,723.92
|12/06/2010
|Department of Real Estate
|Active
|1880169
|Haghighi, Kambiz
|San Juan Capistrano, CA 92675
|$352,031.51
|$352,031.51
|10/03/2018
|Board of Medical Quality Assurance
|Surrendered
|0068934
|Shahriari, Baback & Schroeder, Elaine
|Foothill Ranch, CA 92610
|$350,619.71
|$350,619.71
|08/03/2010
|01/08/2018
|Deleon, Rufer T
|La Mirada, CA 90638
|$349,807.33
|$349,807.33
|12/06/2017
|Sargsyan, Elina & Edgar
|Calabasas, CA 91302
|$349,420.18
|$349,420.18
|08/17/2017
|Board of Cosmetology
|Cancelled
|0235399
|Tran, Minh T
|Emeryville, CA 94608
|$348,765.27
|$348,765.27
|04/19/2004
|Russell, Jamarcus
|Theodore, AL 36582
|$338,252.77
|$338,252.77
|07/17/2019
|Pfohl, Christopher J
|Boston, MA 02129
|$337,894.80
|$337,894.80
|08/27/2007
|ApodacaRuiz, Jose A
|Salinas, CA 93905
|$337,751.19
|$337,751.19
|04/14/2016
|Oviedoz, Juan
|Milpitas, CA 95035
|$335,768.21
|$335,768.21
|06/05/2019
|Fan, Lyndon & Chiang, Fu-Chiao
|Covina, CA 91724
|$323,182.19
|$333,655.13
|07/05/2017
|Fan, Lyndon
|$10,472.94
|Wilson, Peter A
|Corona Del Mar, CA 92625
|$333,237.76
|$333,237.76
|01/29/2016
|Mack, Rory
|Salt Lake City, UT 84116
|$327,845.24
|$327,845.24
|05/30/2019
|Gonzalez, Rigoberto
|Richmond, CA 94804
|$325,552.03
|$325,552.03
|03/21/2018
|Iraheta, Cristobal
|San Jose, CA 95116
|$325,547.50
|$325,547.50
|11/20/2019
|Torres, Maria E
|Santa Ana, CA 92705
|$325,386.48
|$325,386.48
|05/06/2010
|Valero, William J
|Woodlake, CA 93286
|$322,779.85
|$322,779.85
|03/24/2009
|Pascuale, Daniel S
|Artesia, CA 90701
|$322,126.52
|$322,126.52
|05/15/2019
|Contractor’s State License Board
|Active
|950584
|Contractor’s State License Board
|Active
|573067
|Spelling, Victoria & McDermott, Dean
|Calabasas, CA 91302
|$319,772.86
|$319,772.86
|06/13/2016
|Argueta, Guillermo F
|Tarzana, CA 91356
|$318,907.51
|$318,907.51
|08/21/2019
|Halprin, Bruce
|Calabasas, CA 91302
|$318,224.94
|$318,224.94
|07/11/2019
|Department of Real Estate
|Expired
|1775407
|Velasquez, Joseph
|Indio, CA 92203
|$316,598.36
|$316,598.36
|10/16/2013
|Davis, Scot L
|Newport Beach, CA 92659
|$315,371.80
|$315,371.80
|08/19/2010
|Irwin Jr, Bernard P
|Oceanside, CA 92056
|$314,540.97
|$314,540.97
|04/04/2001
|Martarella, Joshua A
|Janesville, CA 96114
|$312,047.64
|$312,047.64
|04/03/2008
|Gardner, Nicholas & Catherine
|Boca Raton, FL 33432
|$311,041.82
|$311,041.82
|06/13/2018
|Wandlass, Nancy J
|San Francisco, CA 94147
|$306,745.50
|$306,745.50
|12/24/2008
|Rehman, Atique
|San Francisco, CA 94114
|$306,713.12
|$306,713.12
|12/14/2017
|Frye, Rasamee
|Los Angeles, CA 90012
|$303,448.27
|$303,448.27
|06/20/2019
|Carranza, Estalin
|Chula Vista, CA 91914
|$300,797.31
|$300,797.31
|09/28/2017
|Schmid, Earl
|Williamsburg, OH 45176
|$300,241.44
|$300,241.44
|12/16/2014
|Contractor’s State License Board
|Active
|853323
|Iturbe, Mario
|Pacoima, CA 91331
|$299,597.21
|$299,597.21
|06/26/2019
|Padilla, Jaime
|Williams, CA 95987
|$298,495.09
|$298,495.09
|05/29/2015
|Rivera, Alonso
|South San Francisco, CA 94080
|$297,564.14
|$297,564.14
|02/22/2012
|Zegarra, David
|Santa Ana, CA 92705
|$297,439.70
|$297,439.70
|12/08/2009
|Board of Dental Examiners
|Active
|0035191
|Ni, Shenliang
|Big Pine Key, FL 33043
|$296,539.63
|$296,539.63
|03/07/2018
|Montes, Michael J & Amy L
|Fort Myers, FL 33905
|$212,213.37
|$295,904.22
|03/04/2011
|Department of Real Estate
|Expired
|1016135
|Montes, Amy L
|$83,690.85
|07/15/2011
|Herro, Chase
|Tarzana, CA 91356
|$295,186.03
|$295,186.03
|03/08/2018
|Barraza, Raul
|San Diego, CA 92139
|$294,860.63
|$294,860.63
|06/07/2018
|Vigil, Alejandra
|Riverbank, CA 95367
|$294,751.35
|$294,751.35
|04/17/2019
|Le, Quy
|Garden Grove, CA 92841
|$292,677.63
|$292,677.63
|05/23/2018
|Cedillo, Edward P
|Fresno, CA 93706
|$292,122.43
|$292,122.43
|10/15/2014
|Somerville, Edward G
|Stockton, CA 95207
|$292,072.79
|$292,072.79
|12/15/2010
|Department of Insurance
|Active
|0B03075
|Department of Real Estate
|Active
|0571014
|Sweeney, Melissa A
|Santa Monica, CA 90404
|$291,663.50
|$291,663.50
|11/25/2002
|Nasey, Laurence F
|San Francisco, CA 94123
|$291,469.14
|$291,469.14
|10/17/2018
|Garza, Joanne
|Kingsburg, CA 93631
|$291,129.01
|$291,129.01
|05/21/1997
|Department of Real Estate
|Expired
|1520803
|Garcia, Rosa
|San Jose, CA 95127
|$289,029.35
|$289,029.35
|07/05/2018
|Esqueda, Rafael
|Bakersfield, CA 93314
|$287,703.51
|$287,703.51
|12/10/2018
|Department of Insurance
|Inactive
|1845342
|Kim, Jeong E
|Santa Ana, CA 92704
|$287,657.50
|$287,657.50
|08/07/2019
|Jones, James
|Newport Beach, CA 92663
|$287,086.57
|$287,086.57
|04/28/2015
|Blanco, Alfred J
|Henderson, NV 89044
|$284,956.87
|$284,956.87
|08/09/2017
|Smith, Thomas D & Lorita D
|Granada Hills, CA 91344
|$262,542.60
|$282,764.84
|11/16/2012
|Smith, Lorita D
|$20,222.24
|Tiangco, Robert W
|San Diego, CA 92108
|$281,357.52
|$281,357.52
|02/02/2005
|State Bar of California
|Active
|181810
|Department of Real Estate
|Active
|1105912
|Young, Lisa
|Palm Springs, CA 92264
|$276,691.52
|$276,691.52
|05/23/2018
|Hankerson, Barry
|Woodland Hills, CA 91367
|$276,054.95
|$276,054.95
|05/04/2012
|Benvenuto, John D
|Roseville, CA 95661
|$275,900.28
|$275,900.28
|02/17/2016
|Hwang, Hee N & Sook K
|Los Angeles, CA 90036
|$275,463.57
|$275,463.57
|06/20/2019
|Lytle, Cherish C
|Scottsdale, AZ 85259
|$275,280.37
|$275,280.37
|07/17/2019
|Alqutami, Khalid
|Fresno, CA 93720
|$274,302.03
|$274,302.03
|11/27/2019
|Edem, Jacob
|Los Angeles, CA 90056
|$272,929.13
|$272,929.13
|01/30/2012
|Rhodes, Walter R
|San Jose, CA 95138
|$271,988.96
|$271,988.96
|03/02/2007
|Sanders, James
|Fresno, CA 93710
|$269,659.69
|$269,659.69
|06/20/2018
|Khachatrian, Grigor
|Van Nuys, CA 91405
|$269,491.79
|$269,491.79
|02/19/2019
|Gevorkian, Arick
|Tujunga, CA 91042
|$269,001.39
|$269,001.39
|05/30/2019
|Flanigan, Constance
|Beverly Hills, CA 90210
|$268,909.83
|$268,909.83
|02/08/2017
|Teo, Jonathan Y
|San Francisco, CA 94110
|$268,790.97
|$268,790.97
|02/05/2019
|Higgins, Gregory C
|Castaic, CA 91384
|$267,708.02
|$267,708.02
|10/02/2013
|Buenrostro, Jose L
|Whittier, CA 90602
|$266,744.68
|$266,744.68
|05/21/2019
|Alvarado, Rosa
|Fresno, CA 93702
|$266,174.97
|$266,174.97
|04/01/2010
|Hosie, Spencer & Rice, Diane S
|Belvedere, CA 94920
|$260,669.26
|$263,929.82
|01/25/2019
|State Bar of California
|Active
|118303
|Hosie, Spencer
|$3,260.56
|State Bar of California
|Active
|101777
|Kashani, Archie & Freshteh M
|Belvedere Tiburon, CA 94920
|$261,516.17
|$261,516.17
|03/27/2017
|Camacho, Manuel
|Pico Rivera, CA 90660
|$260,023.67
|$260,023.67
|04/25/2018
|Pacheco, Jose
|Stockton, CA 95205
|$259,667.57
|$259,667.57
|12/30/2016
|Alcoholic Beverage Control
|Active
|537175
|Rollf, Tarry A
|Fresno, CA 93711
|$258,868.64
|$258,868.64
|05/27/2015
|Dinh, Thuy T
|Milpitas, CA 95035
|$258,319.24
|$258,319.24
|03/23/2016
|Board of Dental Examiners
|Active
|0046780
|Heavey, Michael & Boyle, Noreen
|San Francisco, CA 94127
|$257,196.07
|$257,196.07
|02/16/2011
|Contractor’s State License Board
|Suspended
|844478
|Cauge, Thomas A
|San Jose, CA 95129
|$256,728.10
|$256,728.10
|05/20/2015
|GarciaMoreno, Roberto
|South Gate, CA 90280
|$254,053.55
|$254,053.55
|05/20/2015
|Fermoile, Michael W
|El Cajon, CA 92021
|$253,541.38
|$253,541.38
|06/13/2019
|Contractor’s State License Board
|Active
|596427
|Dominick, Kirby M
|Brooklyn, NY 11205
|$252,406.02
|$252,406.02
|04/13/2017
|Hayward, Hugh & Savin, Bruce
|Santa Barbara, CA 93101
|$252,370.75
|$252,370.75
|08/19/2019
|Vartan, Tabakian V & Tabakian, Roubina
|Porter Ranch, CA 91326
|$251,963.32
|$251,963.32
|09/06/2019
|Gray, Scott D
|Hemet, CA 92543
|$250,142.38
|$250,142.38
|03/12/2012
|Board of Dental Examiners
|Active
|0036759
|Sivongsay, Joseph
|Tustin, CA 92780
|$248,357.60
|$248,357.60
|12/04/2018
|West, Anthony C
|Gardena, CA 90247
|$248,205.33
|$248,205.33
|05/19/2009
|Contractor’s State License Board
|Suspended
|618338
|Guerra, Adan
|Winnetka, CA 91306
|$246,662.94
|$246,662.94
|05/16/2012
|Contractor’s State License Board
|Expired
|732892
|Ying, Ma F
|Rowland Heights, CA 91748
|$244,550.04
|$244,550.04
|05/26/2010
|Hodsdon, Harold H
|Loomis, CA 95650
|$244,289.77
|$244,289.77
|06/05/2019
|Mejia, Fernando
|Cameron Park, CA 95682
|$244,211.21
|$244,211.21
|07/08/2014
|Contractor’s State License Board
|Expired
|910998
|Avetyan, Rozanna
|Stevenson Ranch, CA 91381
|$244,002.58
|$244,002.58
|11/12/2009
|Board of Pharmacy
|Cancelled
|0124581
|Phakousonh, Boundom
|Porterville, CA 93257
|$243,621.46
|$243,621.46
|09/10/2015
|Decarvalho, Sergio
|Atascadero, CA 93423
|$243,574.62
|$243,574.62
|02/05/2009
|Ortega, Francisco J
|Glendora, CA 91741
|$243,432.35
|$243,432.35
|12/09/2015
|Contractor’s State License Board
|Active
|847673
|Brown, Justin
|San Francisco, CA 94118
|$243,388.07
|$243,388.07
|12/02/2011
|Alcoholic Beverage Control
|Active
|396598
|Ruiz Ponce, Erica
|Cathedral City, CA 92234
|$242,535.55
|$242,535.55
|10/01/2008
|Ha, Daisy T
|Sacramento, CA 95835
|$242,062.37
|$242,062.37
|07/31/2013
|Anchita, Frank
|Vallejo, CA 94591
|$241,755.10
|$241,755.10
|07/09/2015
|Alcoholic Beverage Control
|Expired
|538026
|Bane, Robert & Feuer, Tamara
|Los Angeles, CA 90049
|$238,657.71
|$241,642.94
|03/18/2015
|Bane, Robert
|$2,985.23
|Proto, Sherri M
|Victorville, CA 92392
|$241,240.09
|$241,240.09
|06/22/2010
|Bureau of Security and Investigative Services
|Expired
|0012783
|Bunney, Michael G
|Round Rock, TX 78664
|$241,158.16
|$241,158.16
|08/23/2007
|Puig, Jack J
|Pasadena, CA 91105
|$240,907.65
|$240,907.65
|07/19/2017
|Iriele, Clifford I
|Woodland Hills, CA 91367
|$240,676.04
|$240,676.04
|08/21/2014
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|0102130
|Blumfield, Drew
|West Hills, CA 91307
|$240,455.17
|$240,455.17
|04/10/2019
|Surprenant, Joseph M
|Stockton, CA 95267
|$239,918.30
|$239,918.30
|05/08/2019
|Dunn, Jason
|San Diego, CA 92117
|$238,095.00
|$238,095.00
|05/13/2013
|Alcoholic Beverage Control
|Revoked
|403656
|Alcoholic Beverage Control
|Cancelled
|375242
|Linares, Rudy
|Rialto, CA 92377
|$237,700.53
|$237,700.53
|01/31/2019
|Contractor’s State License Board
|Expired
|844301
|Bisno, Robert H & Jeanaette A
|Los Angeles, CA 90069
|$236,275.27
|$236,275.27
|04/30/2015
|State Bar of California
|Active
|83284
|Board of Cosmetology
|Active
|520299
|Wilson, Michael
|Camarillo, CA 93012
|$235,672.76
|$235,672.76
|12/21/2011
|Dake, Michael & Mcintosh Dake, Barbara
|Tucson, AZ 85719
|$234,670.59
|$234,670.59
|04/20/2017
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|0040482
|Jang, Keung S
|Los Angeles, CA 90020
|$234,662.04
|$234,662.04
|01/24/2019
|Board of Cosmetology
|Active
|0316966
|Kitchen, Kathlyn
|Anaheim, CA 92805
|$233,916.09
|$233,916.09
|10/28/2015
|Neglia, Anthony
|Valley Center, CA 92082
|$233,586.73
|$233,586.73
|01/29/2019
|Contractor’s State License Board
|Expired
|981127
|Torres, Herlin & Olma
|Morgan Hill, CA 95037
|$220,957.74
|$233,492.83
|06/13/2008
|Contractor’s State License Board
|Revoked
|403882
|Torres, Herlin
|$12,535.09
|Bohl, Jeffrey
|Escondido, CA 92025
|$233,307.22
|$233,307.22
|07/25/2017
|Mahan, Jacob & Jacqueline A
|Yorba Linda, CA 92887
|$232,848.56
|$232,848.56
|10/22/2019
|Bureau of Security and Investigative Services
|Active
|1628584
|Grabeel, Everett L
|Woodland Hills, CA 91364
|$232,713.94
|$232,713.94
|03/11/2019
|Contractor’s State License Board
|Active
|767643
|Mendonca, Michael
|Chino, CA 91710
|$232,415.34
|$232,415.34
|10/31/2014
|Preston, Irene S
|San Leandro, CA 94579
|$232,236.83
|$232,236.83
|11/29/2016
|Cortez, Brian K
|Merced, CA 95341
|$231,842.56
|$231,842.56
|05/26/2010
|Contractor’s State License Board
|Expired
|762799
|Rossetti, Joseph
|San Diego, CA 92101
|$231,125.13
|$231,125.13
|11/23/2005
|State Bar of California
|Active
|090051
|Mozer, Deborah
|Long Beach, CA 90802
|$231,086.66
|$231,086.66
|01/20/2011
|Silva, Edward P
|Los Altos, CA 94023
|$231,060.39
|$231,060.39
|03/13/2013
|Bobo, Jerry
|Encinitas, CA 92024
|$230,336.44
|$230,336.44
|11/20/2015
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|G84025
|Bermudez, Luz & Siripane, Khamphou
|Bakersfield, CA 93306
|$196,624.44
|$229,967.88
|04/20/2011
|Department of Insurance
|Active
|0G91687
|Siripane, Khamphou
|$33,343.44
|01/27/2009
|Sachs, John
|San Jose, CA 95120
|$229,607.13
|$229,607.13
|07/22/2015
|Contractor’s State License Board
|Expired
|1005190
|Contractor’s State License Board
|Expired
|652735
|Bilida, Kevin W & Daisy V
|Hawthorne, CA 90250
|$229,133.41
|$229,133.41
|03/08/2019
|Huls, Michael R
|San Diego, CA 92106
|$228,784.13
|$228,784.13
|12/05/2012
|Baghdasaryan, Arpi & Mkhitaryan, Roman
|Glendale, CA 91208
|$209,240.46
|$228,775.90
|05/09/2018
|Vocational Nursing and Psychiatric Examiners
|Active
|0252192
|Baghdasaryan, Arpi
|Sierra Madre, CA 91024
|$19,535.44
|04/24/2018
|Vocational Nursing and Psychiatric Examiners
|Active
|252192
|Fiamengo, Michael
|Mission Viejo, CA 92692
|$228,463.54
|$228,463.54
|12/05/2003
|Danna, Pamela J
|San Jose, CA 95125
|$227,732.17
|$227,732.17
|05/08/2019
|Cholpratin, Sudawadee
|Lakewood, CA 90712
|$227,723.21
|$227,723.21
|11/25/2009
|Nance, William J
|Los Angeles, CA 90067
|$227,667.37
|$227,667.37
|10/16/2009
|Gocken, Deniz J
|San Diego, CA 92131
|$227,220.76
|$227,220.76
|02/03/2012
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|0075872
|Cardoso, Fidel M & Alizza G
|Chula Vista, CA 91915
|$185,069.47
|$227,165.14
|06/20/2019
|Cardoso, Fidel M
|$42,095.67
|Poirier, Thomas M
|San Clemente, CA 92672
|$226,893.87
|$226,893.87
|05/15/2008
|McGinnis, Barry R
|Lincoln, CA 95648
|$226,377.22
|$226,377.22
|04/26/2007
|Contractor’s State License Board
|Suspended
|93014SP
|RamirezSilva, Oscar
|Sacramento, CA 95820
|$225,869.74
|$225,869.74
|07/12/2019
|Bureau of Automotive Repair
|Active
|0269831
|Bjorkland, Matthew
|Long Beach, CA 90813
|$225,756.51
|$225,756.51
|01/30/2019
|Barry, Brian O
|Newport Beach, CA 92660
|$224,060.06
|$224,060.06
|08/20/2019
|Department of Insurance
|Active
|0E49124
|Sullivan, Steven P
|Bakersfield, CA 93309
|$223,096.50
|$223,096.50
|07/09/2009
|Bentz, Charles
|Malibu, CA 90265
|$222,719.78
|$222,719.78
|07/17/2019
|Ranuio, Mark
|Stockton, CA 95212
|$222,208.27
|$222,208.27
|04/13/2009
|Juarez, Rafael B
|Camarillo, CA 93012
|$220,752.51
|$220,752.51
|01/26/2012
|Giurlani, Louis J
|Menlo Park, CA 94025
|$220,653.24
|$220,653.24
|05/19/2016
|Deutsch, Deborah
|La Quinta, CA 92253
|$220,613.16
|$220,613.16
|10/27/2016
|Moody, Ronnie
|Diamond Bar, CA 91765
|$219,852.21
|$219,852.21
|10/19/2007
|Thach, Rin
|Fresno, CA 93727
|$219,485.68
|$219,485.68
|01/28/2019
|Nia, Tina A
|Woodland Hills, CA 91367
|$219,433.82
|$219,433.82
|05/23/2018
|State Bar of California
|Active
|237610
|Figueroa, Rafael
|Bakersfield, CA 93380
|$218,848.64
|$218,848.64
|04/21/2014
|Zamora, Alfred A
|Santa Clara, CA 95050
|$218,304.83
|$218,304.83
|01/30/2019
|Godfrey, Philip & Karen
|Sherman Oaks, CA 91403
|$217,871.91
|$217,871.91
|06/25/2010
|Davidson, Dawn
|Rancho Cucamonga, CA 91737
|$217,367.38
|$217,367.38
|05/22/2013
|Board of Cosmetology
|Active
|0135193
|Lisser, Larry E & Graven, Nadine E
|Oceanside, CA 92054
|$217,088.24
|$217,088.24
|03/21/2012
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|0079068
|Henry, Randy L & Susan E
|Porter Ranch, CA 91326
|$216,320.21
|$216,320.21
|03/21/2013
|Mead III, Paul S & Mead, Elizabeth I
|Sonoma, CA 95476
|$215,626.20
|$215,626.20
|07/27/2017
|09/28/2017
|Davis, Tracey L
|Ontario, CA 91764
|$215,578.05
|$215,578.05
|08/30/2004
|Bolden, Dwight M
|Carson, CA 90746
|$215,380.55
|$215,380.55
|11/18/2003
|Bonuccelli, David L & Deborah
|Sacramento, CA 95819
|$214,696.50
|$214,696.50
|05/17/2018
|Department of Real Estate
|Expired
|0674520
|Leak, Robert S & Denise M
|Wildomar, CA 92595
|$214,231.16
|$214,391.26
|04/29/2015
|Contractor’s State License Board
|Active
|753165
|Leak, Robert S
|$160.10
|Queathem, Scott D
|Santa Ana, CA 92707
|$212,891.50
|$212,891.50
|03/07/2017
|Seagal, Steven
|Los Angeles, CA 90049
|$212,808.77
|$212,808.77
|04/18/2012
|South, Brian E
|Penn Valley, CA 95946
|$212,034.20
|$212,034.20
|07/25/2018
|Contractor’s State License Board
|Active
|960628
|Fish, David W
|Laguna Niguel, CA 92677
|$211,780.06
|$211,780.06
|12/23/2016
|Min, Gordon
|Los Angeles, CA 90004
|$211,240.00
|$211,240.00
|03/03/2004
|Montoya, Guadalupe
|Ontario, CA 91764
|$211,103.10
|$211,103.10
|05/22/2018
|Castillo, Hector & Martha
|Glendale, CA 91206
|$210,966.28
|$210,966.28
|07/15/2013
|Deisenroth, Joseph
|Palm Desert, CA 92211
|$210,460.35
|$210,460.35
|08/10/2006
|Robello, Albert K & Sheila
|Citrus Heights, CA 95621
|$207,298.58
|$209,981.56
|05/06/2013
|Contractor’s State License Board
|Expired
|587120
|Robello, Albert K
|$2,682.98
|Board of Registered Nursing
|Active
|483832
|Mahoney, Craig W
|Fairfield, CA 94533
|$209,941.56
|$209,941.56
|08/07/2019
|Contractor’s State License Board
|Active
|934091
|Vinocur, Barry A & Janice S
|Novato, CA 94949
|$209,465.77
|$209,465.77
|04/05/2012
|Culp, Jeremy D
|Romoland, CA 92585
|$209,401.23
|$209,401.23
|08/19/2019
|Orozco, Gregory
|West Covina, CA 91790
|$207,848.15
|$207,848.15
|06/17/2015
|Mai Huynh, Minh T
|Santa Ana, CA 92705
|$206,469.98
|$206,469.98
|04/30/2019
|Pejman, Nader
|Denver, CO 80224
|$206,439.28
|$206,439.28
|07/18/2019
|Littleton, Catherine L
|Woodland Hills, CA 91367
|$205,681.02
|$205,681.02
|11/14/2002
|Bolen, Lori M
|Sierra Madre, CA 91024
|$204,910.60
|$204,910.60
|05/02/2012
|State Bar of California
|Active
|218324
|Harper, Rodney L
|Desert Hot Springs, CA 92241
|$204,136.85
|$204,136.85
|08/16/2018
|Santillan, Ruth C
|Lancaster, CA 93536
|$204,056.81
|$204,056.81
|01/23/2014
|Department of Real Estate
|Active
|0833547
|Gutierrez, Ricardo
|El Cajon, CA 92021
|$203,995.94
|$203,995.94
|12/09/2009
|Govil, Virginia
|Encinitas, CA 92024
|$203,744.57
|$203,744.57
|03/14/2019
|Solorzano, Silvia C
|Los Angeles, CA 90003
|$203,692.78
|$203,692.78
|11/15/2018
|Delavina, Adolfo
|North Hills, CA 91343
|$203,414.92
|$203,414.92
|04/08/2015
|Barkett, William J & Lisa A
|La Jolla, CA 92037
|$203,158.85
|$203,158.85
|03/26/2012
|State Bar of California
|Active
|121759
|Samson Jr, Claro E & Samson, Mercedes B
|Anaheim, CA 92807
|$203,042.25
|$203,042.25
|03/16/2017
|Board of Medical Quality Assurance
|Active
|0035505
|Edwards, Raffa
|Menlo Park, CA 94025
|$202,881.62
|$202,881.62
|03/25/2019
|Tang, Lolita
|Walnut, CA 91789
|$202,875.32
|$202,875.32
|09/06/2019
|Patel, Vijay
|Montebello, CA 90640
|$202,475.34
|$202,475.34
|08/09/2004
|Hlebakos, Donna L
|Visalia, CA 93291
|$202,208.17
|$202,208.17
|03/29/2012
|Taylor, Bryant K
|Rialto, CA 92376
|$201,314.89
|$201,314.89
|02/06/2007
|Thompson, Jeff & Nicole
|Corona, CA 92882
|$201,283.70
|$201,283.70
|05/15/2019
|Board of Cosmetology
|Cancelled
|0466948
|Rosas, Jose G
|Hemet, CA 92544
|$199,338.13
|$199,338.13
|12/05/2019
|Sanchez, Ruben
|Palm Desert, CA 92260
|$199,259.30
|$199,259.30
|09/16/2003
|State Bar of California
|Disbarred
|164298
|Hawk, Michael W & Carolyn O
|Coarsegold, CA 93614
|$197,682.43
|$198,875.16
|01/18/2008
|Hawk, Carolyn O
|$1,192.73
|07/13/2015
|Wuillemin, Christopher F
|Sunnyvale, CA 94087
|$198,818.89
|$198,818.89
|06/27/2007
|Bureau of Security and Investigative Services
|Expired
|1943392
|Saba, Michael
|San Francisco, CA 94114
|$198,734.07
|$198,734.07
|09/26/2018
|Gill, Melvinder & Amie
|Alamo, CA 94507
|$198,662.11
|$198,662.11
|06/19/2019
|Donaldson, Charles R
|Vacaville, CA 95688
|$198,615.29
|$198,615.29
|06/06/2018
|Contractor’s State License Board
|Suspended
|790001
|Irwin, Steven R
|Burbank, CA 91501
|$198,464.44
|$198,464.44
|01/09/2013
|Dinh, Mindy
|Westminster, CA 92683
|$198,225.76
|$198,225.76
|04/16/1996
|Yakhszyan, Armen
|Sun Valley, CA 91352
|$198,070.37
|$198,070.37
|03/31/2016
|Bureau of Automotive Repair
|Cancelled
|0256697
|Turner, Mary M
|Los Angeles, CA 90005
|$197,965.82
|$197,965.82
|04/18/2014
|Palmieri, Vincent L
|Libertyville, IL 60048
|$197,290.97
|$197,290.97
|02/07/2018
|Whittemore, Marlon B
|Modesto, CA 95355
|$196,518.99
|$196,518.99
|02/22/2012
|Brigham, William D
|Seal Beach, CA 90740
|$196,370.96
|$196,370.96
|06/07/2018
|Michael, Samson & Elghanayan, Dora
|Beverly Hills, CA 90213
|$196,273.20
|$196,273.20
|03/22/2013
|Department of Real Estate
|Active
|0930323
|Rutty, William L
|Laguna Woods, CA 92637
|$196,060.30
|$196,060.30
|07/16/2007
|Buck, Leslie
|Pebble Beach, CA 93953
|$194,954.47
|$194,954.47
|05/19/2016
|Abramson, Richard G
|Los Angeles, CA 90046
|$194,930.02
|$194,930.02
|09/18/2013
|Hammond, Christopher
|Camarillo, CA 93010
|$194,925.23
|$194,925.23
|12/14/2004
|Grant, Garrett
|Huntington Beach, CA 92649
|$194,782.58
|$194,782.58
|01/03/2011
|Hernandez, Randy R
|Bakersfield, CA 93304
|$194,668.07
|$194,668.07
|06/14/2007
|Department of Real Estate
|Active
|1903568
|Mullen, Brian T & Togneri, Kathleen
|Oakland, CA 94611
|$194,561.18
|$194,561.18
|11/06/2019
|Lee, Jung S
|Valencia, CA 91381
|$193,971.49
|$193,971.49
|09/13/2006
|Kouyoumdjian, Diana & Oliver
|Lancaster, CA 93536
|$193,897.26
|$193,897.26
|04/24/2013
|Bureau of Security and Investigative Services
|Cancelled
|291777
|Montelongo, Florentino C
|Oxnard, CA 93030
|$193,584.84
|$193,584.84
|06/10/2005
|Department of Real Estate
|Active
|1120086
|Gilmore, Joel R
|Semmes, AL 36575
|$193,166.57
|$193,166.57
|12/10/2013
|Peppard, Jeff D
|Santa Barbara, CA 93109
|$167,405.18
|$167,405.18
|03/17/2016
|Board of Dental Examiners
|Active
|0037003
|Nguyen, Peter
|Santa Ana, CA 92704
|$157,856.33
|$157,856.33
|06/18/2019
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