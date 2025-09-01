COW _________________ RATES _________________ _________________ STNORBERT

Socialize

13/20 cities with the highest murder rates are located in Republican-run states, FBI.

September 1, 2025

That’s 65% MAGA voters. Kind of kills Trump’s narrative yes?

Wonder if FBI Director Patel will get fired now?

According to newly released FBI data, 13 of the 20 cities with the highest murder rates are located in Republican-run states, challenging the political narrative that crime is mostly concentrated in Democratic strongholds.

Rank City State Party Control Murder Rate
(per 100,000)
1 Jackson Mississippi Republican 78
2 Birmingham Alabama Republican 59
3 St. Louis Missouri Republican High
4 Memphis Tennessee Republican High
5 Baltimore Maryland Democrat 34.8
6 Washington, D.C. District of Columbia Democrat (Mayor) 25.5
7 Cleveland Ohio Republican
8 New Orleans Louisiana Republican
9 Baton Rouge Louisiana Republican
10 Mobile Alabama Republican
11 Atlanta Georgia Republican
12 Indianapolis Indiana Republican
13 Louisville Kentucky Democrat
14 Richmond Virginia Republican
15 Columbus Ohio Republican
16 Montgomery Alabama Republican
17 Detroit Michigan Democrat
18 Kansas City Missouri Republican
19 Albuquerque New Mexico Democrat 18.4
20 Chicago Illinois Democrat

Source: FBI Uniform Crime Reporting Data, 2024

Discover more from Los Cerritos Community News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.