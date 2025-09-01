13/20 cities with the highest murder rates are located in Republican-run states, FBI.

September 1, 2025
That’s 65% MAGA voters. Kind of kills Trump’s narrative yes?
Wonder if FBI Director Patel will get fired now?
According to newly released FBI data, 13 of the 20 cities with the highest murder rates are located in Republican-run states, challenging the political narrative that crime is mostly concentrated in Democratic strongholds.
|Rank
|City
|State
|Party Control
|Murder Rate
(per 100,000)
|1
|Jackson
|Mississippi
|Republican
|78
|2
|Birmingham
|Alabama
|Republican
|59
|3
|St. Louis
|Missouri
|Republican
|High
|4
|Memphis
|Tennessee
|Republican
|High
|5
|Baltimore
|Maryland
|Democrat
|34.8
|6
|Washington, D.C.
|District of Columbia
|Democrat (Mayor)
|25.5
|7
|Cleveland
|Ohio
|Republican
|—
|8
|New Orleans
|Louisiana
|Republican
|—
|9
|Baton Rouge
|Louisiana
|Republican
|—
|10
|Mobile
|Alabama
|Republican
|—
|11
|Atlanta
|Georgia
|Republican
|—
|12
|Indianapolis
|Indiana
|Republican
|—
|13
|Louisville
|Kentucky
|Democrat
|—
|14
|Richmond
|Virginia
|Republican
|—
|15
|Columbus
|Ohio
|Republican
|—
|16
|Montgomery
|Alabama
|Republican
|—
|17
|Detroit
|Michigan
|Democrat
|—
|18
|Kansas City
|Missouri
|Republican
|—
|19
|Albuquerque
|New Mexico
|Democrat
|18.4
|20
|Chicago
|Illinois
|Democrat
|—
Source: FBI Uniform Crime Reporting Data, 2024
