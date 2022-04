CANDIDATO AL CONCILIO DE COMMERCE AMENAZA AL EDITOR DEL PERIÓDICO HMG-CN, DESPUÉS DE EL INFORME DE NOTICIAS EN LA QUE SE DESCRIBE LAS DONACIONES DE FONDOS DUDOSOS

Commerce Councilman Leonard Mendoza

La semana pasada, el periodico HMG-CN expuso que miles en fondos de procedencia dudosa que intentaban influir en la re-eleccion por el Concejo Municipal de Commerce.

El candidato Leonard Mendoza, quien se agarro a golpes en una conferencia (California Contract Cities) y recién fue destituido por abusar de su cargo de Alcalde y enviar promociones de campaña en papelería de la ciudad, recibió un total de $22,000 en donaciones de más de $1,000, cuando el limite de donacion permitido es $1,000 por donacion.

En el presente, junto con las donaciones de procedencia dudosa, la intimidación, el acoso, la amenaza de daño físico y el fraude han contaminado la carrera de re-eleccion.

Después de informar su destitución como alcalde por abuso de cargo, Mendoza, en contra del City Clerk de Commerce, ha estado enviando material de campaña por correo que dice que todavía es el alcalde de Commerce.

La primera carta se envió por correo a todos los residentes de Commerce que llegaron a los buzones una semana después de que Mendoza fuera despojado de su título por abusar de su cargo.

“Él es un fraude”, dijo un residente que no quiso ser identificado por temor a represalias, “él no es el alcalde, todos lo saben aquí en la ciudad.”

El residente sabía de lo que estaba hablando cuando mencionó la retribución.

Después de publicar el artículo sobre donaciones de dinero de procedencia dudosa, HMG-CN le envió un correo electrónico a Mendoza preguntando por la carta, Mendoza estalló e inmediatamente comenzó una campaña de intimidación, acoso y amenazas de daños corporales contra el editor de HMG-CN, Brian Hews.

Mendoza envió una amenaza apenas disimulada por escrito a Hews, “mejor deja de escribir sobre mí!”

Unos correos electrónicos más tarde, Hews se vio obligado a preguntar sobre el supuesto problema con el alcohol de Mendoza, Mendoza escribió: “No cambies de lo que estamos hablando, no escribas sobre mí. Te demandaré si vuelves a escribir sobre mí.”

En otro correo electrónico, Mendoza se volvió extremadamente agresivo y amenazante: “Te equivocaste. Nadie se mete conmigo. Quiero decirles a todos que sepan que eres un tonto y un mentiroso. Cuando me elijan, me aseguraré de que nunca trabajes en Commerce tengo apoyo en otras ciudades y les diré. No tienes nada yo hable con mi abogado y puedo enviar como alcalde me elegirán y conseguiré a Mireya [Garcia ] e Yvette [Gayton] ser electas. Seré el alcalde nuevamente. No estoy preocupado. Usted estará fuera de Commerce.

“Mira Verás que te estoy demandando. Eres tu el mayor fraude. Tengo una gran familia. No tienes idea de lo que estás hacienda.”

Entregar material fraudulento y publicar la misma información en las redes sociales no conlleva ninguna sanción, pero enviar material fraudulento a través del correo (USPS) es fraude postal, siempre que haya 1) un esquema para defraudar, 2) una intención de defraudar y 3) usar el correo en cumplimiento del esquema.

En un correo electrónico obtenido por HMG-CN a través de una solicitud de FOIA, el City Clerk de Commerce le dijo a Mendoza el 20 de abril que no podía enviar por correo ni publicar nada que lo etiquetara como alcalde después de la reunión del Concejo Municipal del 12 de abril cuando fue destituido.

Mendoza admitió su culpa al decirle al City Clerk, “Imprimí todo antes del 12 de abril, dejaré de usar cualquier material después de que se distribuya todo lo que se ha impreso.”

Mendoza no ha respondido a las preguntas sobre los volantes engañosos, pero en las redes sociales no ha detenido el fraude.

En Facebook, Mendoza creó una página llamada Mendoza4Commerce. La portada, que era visible al momento de publicar este artículo, declaraba: “Reelija al alcalde Leonard Mendoza Commerce City Council 2022.”

El correo electrónico a Mendoza pidiéndole que explicara su página de Facebook no fue devuelto.

