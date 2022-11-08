Real Time Election Results for Local, State Races and Measures
HMG-CN will post results when the polls close for races affecting our readers.
8:39 PM
CENTRAL BASIN MUNICIPAL WATER DISTRICT Member, Board of Directors, Division 3
ARTURO CHACON
74.43%
10,284
LEONARD MENDOZA
25.57%
3,533
UNITED STATES REPRESENTATIVE, 45th District
STATE SENATOR, 30th District
BOB ARCHULETA
66.61%
43,133
MITCH CLEMMONS
33.39%
21,617
BLANCA PACHECO
67.17%
16,590
RAUL ORTIZ, JR.
32.83%
8,110
SHARON QUIRK-SILVA
56.54%
4,709
STATE MEASURE 1
CONSTITUTIONAL RIGHT TO REPRODUCTIVE FREEDOM. LEGISLATIVE CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Amends Californi…
Majority of votes cast
STATE MEASURE 26
ALLOWS IN-PERSON ROULETTE, DICE GAMES, SPORTS WAGERING ON TRIBAL LANDS. INITIATIVE CONSTITUTIONAL AM…
Majority of votes cast
STATE MEASURE 27
ALLOWS ONLINE AND MOBILE SPORTS WAGERING OUTSIDE TRIBAL LANDS. INITIATIVE CONSTITUTIONAL AMENDMENT A…
Majority of votes cast
STATE MEASURE 28
PROVIDES ADDITIONAL FUNDING FOR ARTS AND MUSIC EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS. INITIATIVE STATUTE. Prov…
Majority of votes cast
STATE MEASURE 29
REQUIRES ON-SITE LICENSED MEDICAL PROFESSIONAL AT KIDNEY DIALYSIS CLINICS AND ESTABLISHES OTHER STAT…
Majority of votes cast
STATE MEASURE 30
PROVIDES FUNDING FOR PROGRAMS TO REDUCE AIR POLLUTION AND PREVENT WILDFIRES BY INCREASING TAX ON PER…
Majority of votes cast
STATE MEASURE 31
REFERENDUM ON 2020 LAW THAT WOULD PROHIBIT THE RETAIL SALE OF CERTAIN FLAVORED TOBACCO PRODUCTS. A “…
Majority of votes cast
Sheriff
ROBERT LUNA
62.70%
489,396
ALEX VILLANUEVA
37.30%
291,185
ARTESIA CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council
MELISSA RAMOSO
32.35%
759
RENE J. TREVINO
25.45%
597
ALMA L. GRIFFIN
11.42%
268
Vote for no more than three
BELLFLOWER CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council, 1st District
RAYMOND Y. HAMADA
77.46%
715
RICARDO FOSADO
22.54%
208
BELLFLOWER CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council, 5th District
HAWAIIAN GARDENS CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council
DANDY DE PAULA
19.61%
298
MARIA TERESA DEL RIO
19.61%
298
JESSE ALVARADO
19.28%
293
REYNALDO O. RODRIGUEZ
12.89%
196
FRANCISCO NOYOLA
12.17%
185
Vote for no more than three
HAWAIIAN GARDENS CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council (Unexpired term ending November 5, 2024)
NORWALK CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council
JENNIFER PEREZ
27.22%
2,627
DORA SANDOVAL
13.42%
1,29
PICO RIVERA CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION – MEASURE AB
To improve 911 response, prevent crime/thefts; protect local drinking water sources; repair streets/…
Majority of votes cast
PICO RIVERA CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council
GUSTAVO V. CAMACHO
36.58%
2,284
JOHN “JOHNNY” GARCIA
27.82%
1,737
ANTONIO “TONY” HERNANDEZ
16.10%
1,005
ABC UNIFIED SCHOOL DISTRICT Governing Board Member, Trustee Area No. 2
BRIAN LOUIS FERRER
42.71%
826
BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT Governing Board Member
AMIE M. STEWART
25.55%
3,158
BRAD CRIHFIELD
24.76%
3,060
RENITA ARMSTRONG
23.34%
2,884
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT Governing Board Member, Trustee Area No. 5
SHARONI DENISE LITTLE
55.54%
2,091
LETICIA VASQUEZ WILSON
44.46%
1,674
NORWALK-LA MIRADA UNIFIED SCHOOL DISTRICT Governing Board Member
ROBERTO “ROB” CANCIO
14.45%
3,883
NARCIS BRASOV
14.12%
3,793
NORMA AMEZCUA
13.81%
3,711
LORENA E. VIDAURRE
13.49%
3,625
JORGE ALBERTO TIRADO
12.75%
3,424
CASEY P. CHATTLE
12.36%
3,321
BECKY LANGENWALTER
11.28%
3,030
RUDY O. MIRANDA
7.73%
2,078
WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA Member, Board of Directors, Division 1
JOY LANGFORD
57.26%
21,704
GERARD MCCALLUM
28.77%
10,906
JANNA ELIZABETH ZURITA
13.96%
5,292
WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA Member, Board of Directors, Division 3
GERRIE SCHIPSKE
24.96%
14,298
MIKE MURCHISON
23.74%
13,598
WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA Member, Board of Directors, Division 4
SERGIO JOSEPH CALDERON
65.51%
17,482
JOSE R. GONZALEZ
34.49%
9,202
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