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Real Time Election Results for Local, State Races and Measures

elections voting

HMG-CN will post results when the polls close for races affecting our readers.

8:39 PM

 

CENTRAL BASIN MUNICIPAL WATER DISTRICT Member, Board of Directors, Division 3

N
ARTURO CHACON
74.43%
10,284
N
LEONARD MENDOZA
25.57%
3,533

 

UNITED STATES REPRESENTATIVE, 45th District

D
JAY F. CHEN
59.53%
5,152
R
MICHELLE STEEL
40.47%
3,503

STATE SENATOR, 30th District

D
BOB ARCHULETA
66.61%
43,133
R
MITCH CLEMMONS
33.39%
21,617
BLANCA PACHECO
67.17%
16,590
R
RAUL ORTIZ, JR.
32.83%
8,110
SHARON QUIRK-SILVA
56.54%
4,709
R
SOO YOO
43.46%
3,620

STATE MEASURE 1

CONSTITUTIONAL RIGHT TO REPRODUCTIVE FREEDOM. LEGISLATIVE CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Amends Californi…
N
YES
75.88%
613,775
N
NO
24.12%
195,090
Majority of votes cast

STATE MEASURE 26

ALLOWS IN-PERSON ROULETTE, DICE GAMES, SPORTS WAGERING ON TRIBAL LANDS. INITIATIVE CONSTITUTIONAL AM…
N
YES
32.49%
262,197
N
NO
67.51%
544,899
Majority of votes cast

STATE MEASURE 27

ALLOWS ONLINE AND MOBILE SPORTS WAGERING OUTSIDE TRIBAL LANDS. INITIATIVE CONSTITUTIONAL AMENDMENT A…
N
YES
18.12%
147,840
N
NO
81.88%
668,122
Majority of votes cast

STATE MEASURE 28

PROVIDES ADDITIONAL FUNDING FOR ARTS AND MUSIC EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS. INITIATIVE STATUTE. Prov…
N
YES
69.42%
564,018
N
NO
30.58%
248,423
Majority of votes cast

STATE MEASURE 29

REQUIRES ON-SITE LICENSED MEDICAL PROFESSIONAL AT KIDNEY DIALYSIS CLINICS AND ESTABLISHES OTHER STAT…
N
YES
34.17%
276,612
N
NO
65.83%
532,797
Majority of votes cast

STATE MEASURE 30

PROVIDES FUNDING FOR PROGRAMS TO REDUCE AIR POLLUTION AND PREVENT WILDFIRES BY INCREASING TAX ON PER…
N
YES
42.08%
342,979
N
NO
57.92%
472,002
Majority of votes cast

STATE MEASURE 31

REFERENDUM ON 2020 LAW THAT WOULD PROHIBIT THE RETAIL SALE OF CERTAIN FLAVORED TOBACCO PRODUCTS. A “…
N
YES
68.44%
554,702
N
NO
31.56%
255,829
Majority of votes cast
Sheriff
ROBERT LUNA
62.70%
489,396
N
ALEX VILLANUEVA
37.30%
291,185

ARTESIA CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council

N
MELISSA RAMOSO
32.35%
759
N
ALI TAJ
30.78%
722
N
RENE J. TREVINO
25.45%
597
N
ALMA L. GRIFFIN
11.42%
268
Vote for no more than three

BELLFLOWER CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council, 1st District

N
RAYMOND Y. HAMADA
77.46%
715
N
RICARDO FOSADO
22.54%
208

BELLFLOWER CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council, 5th District

N
RAY DUNTON
53.18%
568
N
JUAN GARZA
46.82%
500

HAWAIIAN GARDENS CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council

N
DANDY DE PAULA
19.61%
298
N
MARIA TERESA DEL RIO
19.61%
298
N
JESSE ALVARADO
19.28%
293
N
LUIS ROA
16.45%
250
N
REYNALDO O. RODRIGUEZ
12.89%
196
N
FRANCISCO NOYOLA
12.17%
185
Vote for no more than three

HAWAIIAN GARDENS CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council (Unexpired term ending November 5, 2024)

N
ERNIE VARGAS
54.20%
303
N
MICHAEL GOMEZ
45.80%

NORWALK CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council

N
TONY AYALA
27.65%
2,669
N
JENNIFER PEREZ
27.22%
2,627
N
PETRA PEÑA
17.73%
1,711
N
LUIS NAVAS
13.99%
1,350
N
DORA SANDOVAL
13.42%
1,29

PICO RIVERA CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION – MEASURE AB

To improve 911 response, prevent crime/thefts; protect local drinking water sources; repair streets/…
N
YES
80.12%
3,002
N
NO
19.88%
745
Majority of votes cast

PICO RIVERA CITY GENERAL MUNICIPAL ELECTION Member of the City Council

N
GUSTAVO V. CAMACHO
36.58%
2,284
N
JOHN “JOHNNY” GARCIA
27.82%
1,737
N
RAUL ELIAS
19.49%
1,217
N
ANTONIO “TONY” HERNANDEZ
16.10%
1,005

ABC UNIFIED SCHOOL DISTRICT Governing Board Member, Trustee Area No. 2

N
SOO YOO
57.29%
1,108
N
BRIAN LOUIS FERRER
42.71%
826

BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT Governing Board Member

N
AMIE M. STEWART
25.55%
3,158
N
BRAD CRIHFIELD
24.76%
3,060
N
RENITA ARMSTRONG
23.34%
2,884
N
TOMAS IVENS
19.15%
2,366

COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT Governing Board Member, Trustee Area No. 5

N
SHARONI DENISE LITTLE
55.54%
2,091
N
LETICIA VASQUEZ WILSON
44.46%
1,674

NORWALK-LA MIRADA UNIFIED SCHOOL DISTRICT Governing Board Member

N
ROBERTO “ROB” CANCIO
14.45%
3,883
N
NARCIS BRASOV
14.12%
3,793
N
NORMA AMEZCUA
13.81%
3,711
N
LORENA E. VIDAURRE
13.49%
3,625
N
JORGE ALBERTO TIRADO
12.75%
3,424
N
CASEY P. CHATTLE
12.36%
3,321
N
BECKY LANGENWALTER
11.28%
3,030
N
RUDY O. MIRANDA
7.73%
2,078

WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA Member, Board of Directors, Division 1

N
JOY LANGFORD
57.26%
21,704
N
GERARD MCCALLUM
28.77%
10,906
N
JANNA ELIZABETH ZURITA
13.96%
5,292

WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA Member, Board of Directors, Division 3

N
JOHN ALLEN
51.30%
29,380
N
GERRIE SCHIPSKE
24.96%
14,298
N
MIKE MURCHISON
23.74%
13,598

WATER REPLENISHMENT DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA Member, Board of Directors, Division 4

N
SERGIO JOSEPH CALDERON
65.51%
17,482
N
JOSE R. GONZALEZ
34.49%
9,202

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