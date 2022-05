¿Apto para el puesto? Candidato de Commerce, Leonard Mendoza, Imprime materiales con el dia de elección incorrecto

Infórme del Personal

6 de Mayo, 2022- En un reporte, la semana pasada, Hews Media Group- Noticias de la Comunidad, informa que Leonard Mendoza amenazó, por medio de varios emails, al editor de HMG- Noticias de la Comunidad, Brian Hews.

Los emails contienen varios errores ortográficos y gramaticales, algunos en el website HMG- Noticias de la Comunidad, comentaron que Mendoza probablemente estaba borracho en ese entonces; Mendoza insiste estar sobrio.

En los medios de comunicación social, Mendoza reclamo que los emails eran noticias falsas y apodó a Hews “Fake News Hews” [Noticias Falsas Hews].

“Eso me demuestra que él trabaja con Section 8 Scotty Johnson y sus cómplices. Johnson y Leticia Vasquez usan ese apodo [Fake News Hews]. Me gusta como suena,” comentó Hews irónicamente.

Las respuestas de Mendoza en los medios de comunicación social, eran igual que los emails a Hews, con varios errores gramaticales y ortográficos a nivel de escuela primaria.

Mendoza ha cometido otro error crucial para su campaña. La gente pregunta, “¿Estaría borracho Mendoza cuando aprobó, imprimió, instaló y comentó sobre los rótulos caros de su campaña?”

Los rotulos de la campaña anuncian “Vote for Mendoza” [Vote por Mendoza] a todo color! En la parte superior izquierda anuncia “ELECTION DAY JUNE 6” [DIA DE ELECCION 6 DE JUNIO].

El dia de eleccion es el 7 de Junio.

Una publicación en la pagina de Mendoza demuestra que Mendoza no detectó el error al presentar los rótulos.

Muchos dudarán de las capacidades intelectuales de Mendoza: al crear rótulos tales como estos, la impresora manda muestras para aprobar, Mendoza cometió enorme falla cuatro veces. Una en el texto del rotulo, otro al revisar la muestra, luego en colocar los rótulos, y ultimo al tomar las fotos para su pagina de comunicación social.

Debajo de su publicación, Pereza, el director de su campaña respondió, “Me encanta, pero ahora que lo pienso, puede causar confusion al decir 6 de Junio.”

Una persona en los medios de comunicación social comento, “Mendoza imprimió volantes con información falsa violando póliza de la ciudad anunciando que era alcalde cuando no lo era, y ahora cométe este clase de error? Algo sucede con este tipo, no quiero que tóme decisiones como consejal de la ciudad. Al imprimir rótulos y no enterarse de las fallas, demuestra que no presta atención a los detalles, un atributo necesario en el puesto de concejal de la ciudad. ¿Como puedes colocar los rótulos sin enterarte? ¿Borrachera?