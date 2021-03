List of California Cities Receiving Money From President Biden’s American Rescue Plan

The list of “metro cities” as defined in the proposal and the allocation amounts provided to those cities were generated from the FY2020 CDBG entitlement awards distributed to those cities as shown on the HUD website. Select city governments that qualify but have chosen not to participate in the CDBG entitlement program have been added, as that information has been made available, with allocation amounts estimated by CRS using the limited data available for those cities.

Potential Deviations in Distribution:

• Funds may be distributed to metro cities based on the formula for FY2021, for which award data is not yet available.

• Other cities that qualify and have chosen not to participate in the CDBG entitlement program may elect to receive assistance as a metro city, which would reduce amounts otherwise available to the remaining metro cities.

Alphabetically (by amount below)

Amount in millions (these are estimated by the U.S.)

City Amount Adelanto city 6.41 Agoura Hills city 3.81 Albany city 3.71 Alhambra 25.28 Aliso Viejo 5.48 Alturas city 0.48 Amador City city 0.04 American Canyon city 3.85 Anaheim 107.51 Anderson city 2.00 Angels city 0.74 Antioch 21.58 Apple Valley 14.88 Arcadia city 10.91 Arcata city 3.47 Arroyo Grande city 3.38 Artesia city 3.12 Arvin city 4.11 Atascadero city 5.66 Atherton town 1.34 Atwater city 5.56 Auburn city 2.67 Avalon city 0.69 Avenal city 2.54 Azusa city 9.41 Bakersfield 96.29 Baldwin Park 23.93 Banning city 5.88 Barstow city 4.50 Beaumont city 9.61 Bell city 6.69 Bell Gardens city 7.91 Bellflower 22.81 Belmont city 5.07 Belvedere city 0.40 Benicia city 5.32 Berkeley 68.26 Beverly Hills city 6.36 Big Bear Lake city 0.99 Biggs city 0.35 Bishop city 0.71 Blue Lake city 0.23 Blythe city 3.70 Bradbury city 0.20 Brawley city 4.94 Brea city 8.14 Brentwood city 12.14 Brisbane city 0.88 Buellton city 0.96 Buena Park 21.82 Burbank 26.05 Burlingame city 5.81 Calabasas city 4.49 Calexico city 7.50 California City city 2.67 Calimesa city 1.72 Calipatria city 1.34 Calistoga city 0.99 Camarillo 8.15 Campbell city 7.87 Canyon Lake city 2.12 Capitola city 1.88 Carlsbad 13.38 Carmel-by-the-Sea city 0.72 Carpinteria city 2.52 Carson 20.04 Cathedral City 15.29 Ceres city 9.17 Cerritos 5.64 Chico 21.71 Chino 14.00 Chino Hills 10.39 Chowchilla city 3.45 Chula Vista 60.84 Citrus Heights 15.93 Claremont city 6.83 Clayton city 2.31 Clearlake city 2.87 Cloverdale city 1.63 Clovis 18.70 Coachella city 8.61 Coalinga city 3.23 Colfax city 0.38 Colma town 0.28 Colton city 10.32 Colusa city 1.14 Commerce city 2.38 Compton 37.68 Concord 26.42 Corcoran city 4.13 Corning city 1.45 Corona 31.14 Coronado city 4.47 Corte Madera town 1.84 Costa Mesa 28.33 Cotati city 1.39 Covina city 8.93 Crescent City city 1.28 Cudahy city 4.44 Culver City city 7.38 Cupertino 9.70 Cypress city 9.22 Daly City 26.79 Dana Point city 6.32 Danville town 8.38 Davis 18.55 Del Mar city 0.81 Del Rey Oaks city 0.31 Delano 14.20 Desert Hot Springs city 5.44 Diamond Bar city 10.49 Dinuba city 4.60 Dixon city 3.90 Dorris city 0.17 Dos Palos city 1.04 Downey 27.29 Duarte city 4.00 Dublin city 12.20 Dunsmuir city 0.29 East Palo Alto city 5.52 Eastvale city 12.08 El Cajon 34.01 El Centro 14.13 El Cerrito city 4.80 El Monte 43.62 El Paso de Robles (Paso Robles) city 6.05 El Segundo city 3.13 Elk Grove 23.03 Emeryville city 2.27 Encinitas 8.88 Escalon city 1.43 Escondido 45.34 Etna city 0.14 Eureka city 5.03 Exeter city 1.97 Fairfax town 1.42 Fairfield 21.49 Farmersville city 2.01 Ferndale city 0.25 Fillmore city 2.99 Firebaugh city 1.56 Folsom city 15.31 Fontana 52.34 Fort Bragg city 1.37 Fort Jones city 0.13 Fortuna city 2.31 Foster City city 6.38 Fountain Valley 8.97 Fowler city 1.28 Fremont 42.17 Fresno 177.30 Fullerton 34.73 Galt city 4.99 Garden Grove 50.61 Gardena 15.70 Gilroy 11.67 Glendale 49.79 Glendora 7.59 Goleta 5.62 Gonzales city 1.56 Grand Terrace city 2.37 Grass Valley city 2.41 Greenfield city 3.30 Gridley city 1.36 Grover Beach city 2.53 Guadalupe city 1.46 Gustine city 1.11 Half Moon Bay city 2.43 Hanford 13.78 Hawaiian Gardens city 2.67 Hawthorne 32.69 Hayward 38.23 Healdsburg city 2.23 Hemet 22.99 Hercules city 4.95 Hermosa Beach city 3.64 Hesperia 25.48 Hidden Hills city 0.36 Highland city 10.43 Hillsborough town 2.14 Hollister city 7.67 Holtville city 1.25 Hughson city 1.42 Huntington Beach 30.84 Huntington Park 31.81 Huron city 1.37 Imperial Beach city 5.16 Imperial city 3.41 Indian Wells city 1.03 Indio 21.71 Industry city 0.04 Inglewood 35.07 Ione city 1.61 Irvine 53.18 Irwindale city 0.27 Isleton city 0.16 Jackson city 0.91 Jurupa Valley 29.79 Kerman city 2.88 King City city 2.65 Kingsburg city 2.28 La Cañada Flintridge city 3.77 La Habra 16.96 La Habra Heights city 1.22 La Mesa 11.12 La Mirada city 9.07 La Palma city 2.90 La Puente city 7.46 La Quinta city 7.86 La Verne city 6.02 Lafayette city 5.01 Laguna Beach city 4.30 Laguna Hills city 5.87 Laguna Niguel 8.24 Laguna Woods city 2.98 Lake Elsinore city 13.04 Lake Forest 12.81 Lake Forest city 16.10 Lakeport city 0.94 Lakewood 12.29 Lancaster 37.05 Larkspur city 2.31 Lathrop city 4.61 Lawndale city 6.10 Lemon Grove city 5.05 Lemoore city 5.03 Lincoln city 9.09 Lindsay city 2.53 Live Oak city 1.68 Livermore 10.88 Livingston city 2.80 Lodi 16.14 Loma Linda city 4.61 Lomita city 3.82 Lompoc 13.19 Long Beach 153.35 Loomis town 1.29 Los Alamitos city 2.15 Los Altos city 5.66 Los Altos Hills town 1.59 Los Angeles 1,354.45 Los Banos city 7.72 Los Gatos town 5.69 Loyalton city 0.13 Lynwood 28.26 Madera 22.73 Malibu city 2.22 Mammoth Lakes town 1.55 Manhattan Beach city 6.62 Manteca city 15.63 Maricopa city 0.22 Marina city 4.29 Martinez city 7.21 Marysville city 2.35 Maywood city 5.08 McFarland city 2.92 Mendota city 2.17 Menifee 13.02 Menlo Park city 6.53 Merced 28.02 Mill Valley city 2.68 Millbrae city 4.22 Milpitas 16.86 Mission Viejo 9.52 Modesto 47.39 Monrovia city 6.84 Montague city 0.26 Montclair city 7.54 Monte Sereno city 0.65 Montebello 16.59 Monterey 6.48 Monterey Park 16.56 Moorpark city 6.85 Moraga town 3.35 Moreno Valley 50.74 Morgan Hill city 8.65 Morro Bay city 1.98 Mount Shasta city 0.62 Mountain View 14.78 Murrieta city 21.88 Napa 14.72 National City 19.66 Needles city 0.94 Nevada City city 0.59 Newark city 9.25 Newman city 2.22 Newport Beach 9.29 Norco city 5.01 Norwalk 31.68 Novato city 10.45 Oakdale city 4.44 Oakland 192.08 Oakley city 8.01 Oceanside 33.41 Ojai city 1.41 Ontario 46.48 Orange 29.91 Orange Cove city 1.93 Orinda city 3.75 Orland city 1.47 Oroville city 3.90 Oxnard 64.17 Pacific Grove city 2.90 Pacifica city 7.26 Palm Desert 10.22 Palm Springs 11.19 Palmdale 39.63 Palmdale city 29.19 Palo Alto 12.50 Palos Verdes Estates city 2.50 Paradise 4.23 Paradise town 0.84 Paramount 19.79 Parlier city 2.94 Pasadena 52.23 Patterson city 4.24 Perris 22.75 Petaluma 8.75 Pico Rivera 15.53 Piedmont city 2.10 Pinole city 3.62 Pismo Beach city 1.54 Pittsburg 15.18 Placentia city 9.64 Placerville city 2.10 Pleasant Hill city 6.56 Pleasanton 8.53 Plymouth city 0.20 Point Arena city 0.08 Pomona 51.78 Port Hueneme city 4.13 Porterville 20.73 Portola city 0.36 Portola Valley town 0.86 Poway city 9.28 Rancho Cordova 15.82 Rancho Cucamonga 25.63 Rancho Mirage city 3.49 Rancho Palos Verdes city 7.82 Rancho Santa Margarita 5.17 Red Bluff city 2.74 Redding 18.96 Redlands city 13.46 Redondo Beach 7.14 Redwood City 18.99 Reedley city 4.83 Rialto 30.27 Richmond city 20.81 Ridgecrest city 5.45 Rio Dell city 0.63 Rio Vista city 1.83 Ripon city 3.08 Riverbank city 4.68 Riverside 79.28 Rocklin 6.96 Rohnert Park city 8.15 Rolling Hills city 0.35 Rolling Hills Estates city 1.52 Rosemead 18.80 Roseville 17.69 Ross town 0.46 Sacramento 121.61 Salinas 50.46 San Anselmo town 2.35 San Bernardino 84.90 San Bruno city 8.06 San Buenaventura 19.22 San Carlos city 5.68 San Clemente 8.88 San Diego 306.11 San Dimas city 6.33 San Fernando city 4.58 San Francisco 464.98 San Gabriel city 7.51 San Jacinto city 9.26 San Joaquin city 0.76 San Jose 223.04 San Juan Bautista city 0.40 San Juan Capistrano city 6.76 San Leandro 19.15 San Luis Obispo city 8.93 San Marcos 18.07 San Marino city 2.46 San Mateo 18.64 San Pablo city 5.83 San Rafael city 11.00 San Ramon city 14.30 Sand City city 0.08 Sanger city 4.77 Santa Ana 142.97 Santa Barbara 22.49 Santa Clara 25.92 Santa Clarita 36.26 Santa Cruz 14.98 Santa Fe Springs city 3.32 Santa Maria 40.61 Santa Monica 29.30 Santa Paula city 5.61 Santa Rosa 36.43 Santee 6.87 Saratoga city 5.68 Sausalito city 1.33 Scotts Valley city 2.21 Seal Beach city 4.50 Seaside 8.47 Sebastopol city 1.44 Selma city 4.67 Shafter city 3.84 Shasta Lake city 1.96 Sierra Madre city 2.03 Signal Hill city 2.15 Simi Valley 15.49 Solana Beach city 2.50 Soledad city 4.89 Solvang city 1.10 Sonoma city 2.08 Sonora city 0.92 South El Monte city 3.87 South Gate 37.07 South Lake Tahoe city 4.18 South Pasadena city 4.77 South San Francisco 12.30 St. Helena city 1.15 Stanton city 7.18 Stockton 85.46 Suisun City city 5.58 Sunnyvale 29.53 Susanville city 2.83 Sutter Creek city 0.49 Taft city 1.75 Tehachapi city 2.45 Tehama city 0.07 Temecula 13.95 Temple City city 6.74 Thousand Oaks 14.41 Tiburon town 1.71 Torrance 22.96 Tracy city 17.83 Trinidad city 0.07 Truckee town 3.15 Tulare 17.78 Tulelake city 0.18 Turlock 16.39 Tustin 21.14 Twentynine Palms city 4.91 Ukiah city 3.01 Union City 13.67 Upland 15.92 Vacaville 12.59 Vallejo 26.20 Vernon city 0.02 Victorville 34.35 Villa Park city 1.09 Visalia 32.54 Vista 26.68 Walnut city 5.59 Walnut Creek 8.53 Wasco city 5.40 Waterford city 1.69 Watsonville 18.81 Weed city 0.51 West Covina 20.08 West Hollywood city 6.87 West Sacramento 11.65 Westlake Village city 1.55 Westminster 24.91 Westmorland city 0.42 Wheatland city 0.73 Whittier 18.77 Wildomar city 7.01 Williams city 1.02 Willits city 0.92 Willows city 1.14 Windsor town 5.11 Winters city 1.38 Woodlake city 1.44 Woodland 12.80 Woodside town 1.03 Yorba Linda city 12.73 Yountville city 0.56 Yreka city 1.42 Yuba City 16.62 Yucaipa city 10.15 Yucca Valley town 4.10

