Pico Rivera Crime Summary 12/29-1/17/23

January 19, 2022

A list of the crimes is below the map. Click on map to view interactively and zoom in/out of map.

—————————

Vehicle Break-In / Theft

VEHICLE BURGLARY: Attempt Auto/Passenger Van Burglary

923-00383-1514

5400 BLK ROSEMEAD BLVD, PICO RIVERA, CA 90660

1/17/2023 @ 9:30 AM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Vehicle Break-In / Theft

VEHICLE BURGLARY: Auto/Passenger Van Burglary

923-00376-1520

8500 BLK WASHINGTON BLVD, PICO RIVERA, CA 90660

1/17/2023 @ 4:00 AM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Drugs / Alcohol Violations

DRUG/NARCOTIC VIOLATIONS

2023-00000330

11700 BLOCK WHITTIER BLVD

1/17/2023 @ 2:26 AM

Whittier Police

—————————

Motor Vehicle Theft

GRAND THEFT VEHICLE (GTA): Automobile/Passenger Van

923-00375-1576

7700 BLK BRADWELL AVE, WHITTIER, CA

1/16/2023 @ 5:00 PM

Los Angeles Sheriff (unincorp.)

—————————

Theft / Larceny

THEFT, PETTY: Shoplifting (From Dept Store, Mkt, Etc)

923-00372-1513

8900 BLK WASHINGTON BLVD, PICO RIVERA, CA 90660

1/16/2023 @ 4:53 PM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Vandalism

VANDALISM/DESTRUCTION/DAMAGE OF PROPERTY

2023-00900153

11000 BLOCK BLUEJAY LN

1/16/2023 @ 1:27 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vandalism

VANDALISM/DESTRUCTION/DAMAGE OF PROPERTY

2023-00900157

9300 BLOCK PIONEER BLVD

1/16/2023 @ 9:00 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Burglary

BURGLARY, OTHER STRUCTURE: Night, Entry By Force

923-00355-1516

8400 BLK ROSEMEAD BLVD, PICO RIVERA, CA 90660

1/16/2023 @ 5:40 AM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Assault

ASSAULT, NON-AGGRAVATED: DOMESTIC VIOLENCE

023-00354-1518

8500 BLK CHANEY AVE, PICO RIVERA, CA 90660

1/16/2023 @ 3:54 AM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Robbery

ROBBERY, STRONG-ARM: Other

923-00367-1518

8500 BLK ROSEMEAD BLVD, PICO RIVERA, CA 90660

1/16/2023 @ 1:30 AM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Vandalism

VANDALISM/DESTRUCTION/DAMAGE OF PROPERTY

2023-00900154

11100 BLOCK CHARLESWORTH RD

1/16/2023 @ 12:00 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vandalism

VANDALISM/DESTRUCTION/DAMAGE OF PROPERTY

2023-00900156

8300 BLOCK ALLPORT AVE

1/16/2023 @ 12:00 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Theft / Larceny

GRAND THEFT: Auto Parts And Accessories

923-00370-1578

8300 BLK SHADYSIDE AVE, WHITTIER, CA

1/15/2023 @ 10:00 PM

Los Angeles Sheriff (unincorp.)

—————————

Robbery

ROBBERY, STRONG-ARM: Other

023-00350-1514

5600 BLK LINDSEY AVE, PICO RIVERA, CA 90660

1/15/2023 @ 8:40 PM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Burglary

BURGLARY/BREAKING & ENTERING

2023-00900145

11700 BLOCK SLAUSON AVE

1/15/2023 @ 4:45 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Assault

ASSAULT, NON-AGG: Hands, Feet, Fist, Etc.

923-00346-1577

7600 BLK WELSFORD AVE, WHITTIER, CA 90606

1/15/2023 @ 1:00 AM

Los Angeles Sheriff (unincorp.)

—————————

Motor Vehicle Theft

THEFT- MOTOR VEHICLE

2023-00900143

7800 BLOCK NORWALK BLVD

1/15/2023 @ 12:01 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Theft / Larceny

GRAND THEFT: Auto Parts And Accessories

923-00387-1517

7400 BLK PICO VISTA RD, PICO RIVERA, CA 90660

1/14/2023 @ 10:00 PM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Vandalism

VANDALISM/DESTRUCTION/DAMAGE OF PROPERTY

2023-00900155

9100 BLOCK DANBY AVE

1/14/2023 @ 12:00 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vehicle Break-In / Theft

THEFT, PETTY: From Auto (Except Parts/Accessories)

923-00297-1513

9600 BLK WHITTIER BLVD, PICO RIVERA, CA 90660

1/13/2023 @ 7:30 AM

Pico Rivera (Los Angeles Sheriff)

—————————

Theft / Larceny

GRAND THEFT: Auto Parts And Accessories

923-00368-1578

8300 BLK SANGER AVE, WHITTIER, CA 90606

1/13/2023 @ 12:00 AM

Los Angeles Sheriff (unincorp.)

—————————

Motor Vehicle Theft

THEFT- MOTOR VEHICLE

2023-00900113

9100 BLOCK VICKI DR

1/11/2023 @ 8:00 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Burglary

BURGLARY/BREAKING & ENTERING

2023-00900106

11000 BLOCK WASHINGTON BLVD

1/11/2023 @ 6:28 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Drugs / Alcohol Violations

DRUG/NARCOTIC VIOLATIONS

2023-00900101

9300 BLOCK ARLEE AVE

1/10/2023 @ 11:29 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Theft / Larceny

THEFT – MOTOR VEHICLE PARTS

2023-00900084

9000 BLOCK PIONEER BLVD

1/7/2023 @ 8:30 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Theft / Larceny

SHOPLIFTING

2023-00900082

11400 BLOCK WASHINGTON BLVD

1/7/2023 @ 2:00 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Burglary

BURGLARY/BREAKING & ENTERING

2023-00900085

8000 BLOCK WESTMAN AVE

1/7/2023 @ 2:00 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vehicle Break-In / Theft

THEFT – FROM MOTOR VEHICLE

2023-00900058

11100 BLOCK WASHINGTON BLVD

1/5/2023 @ 11:00 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vehicle Break-In / Theft

THEFT – FROM MOTOR VEHICLE

2023-00900059

11100 BLOCK WASHINGTON BLVD

1/5/2023 @ 11:00 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Weapons

WEAPON LAW VIOLATIONS

2023-00900049

11200 BLOCK BROADED ST

1/4/2023 @ 9:26 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Motor Vehicle Theft

THEFT- MOTOR VEHICLE

2023-00900042

9200 BLOCK MILLERGROVE DR

1/3/2023 @ 7:00 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vandalism

VANDALISM/DESTRUCTION/DAMAGE OF PROPERTY

2023-00900026

9400 BLOCK ORR AND DAY RD

1/3/2023 @ 11:37 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Theft / Larceny

THEFT – MOTOR VEHICLE PARTS

2023-00900034

9300 BLOCK PIONEER BLVD

1/3/2023 @ 1:30 AM

Whittier Police-Santa Fe Springs

—————————

Vehicle Break-In / Theft

THEFT – FROM MOTOR VEHICLE

2023-00900025

8200 BLOCK SORENSEN AVE

12/29/2022 @ 5:00 PM

Whittier Police-Santa Fe Springs

