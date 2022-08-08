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HHS Awards Over $12.3 Million to California Community Health Centers

Funding from President Biden’s American Rescue Plan will help improve care for the more than 30 million people served by community health centers across the country.

August 8, 2022~Today, during National Health Center Week, the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), through the Health Resources and Services Administration (HRSA), awarded $12,308,986 in American Rescue Plan funding to 188 community health centers in California to advance health equity through better data collection and reporting. On Friday, August 5, President Biden issued a proclamation on National Health Center Week to recognize the vital role health centers play in safeguarding the well-being of Americans and honor the heroic staff who keep these facilities running.

The Biden-Harris Administration has been committed to ensuring an equitable pandemic response and recovery, and these awards will help strengthen efforts to eliminate inequities in COVID-19 care and outcomes within communities of color and other underserved populations. The nearly $90 million in funding announced nationally today also builds on the $7.6 billion invested from President Biden’s American Rescue Plan to strengthen the health center workforce, renovate facilities, and equip them with essential COVID-19 medical supplies over the past year.

“We have prioritized advancing equity in our COVID-19 response and throughout all of our work,” said HHS Secretary Xavier Becerra. “Community health centers have played a pivotal role in the nation’s COVID-19 response, and now serve more than 30 million people across the country. Today’s investments will help ensure that all patients have equitable access to the high-quality health care they deserve.”

Funding supports a data modernization effort aimed at better identifying and responding to the specific needs of patients and communities through improved data quality; advancing COVID-19 response, mitigation, and recovery efforts; and helping prepare for future public health emergencies.

HRSA’s initiative is designed to enable health centers to have better data on both patient health status and social determinants of health. With better information, programs can tailor their efforts to improve health outcomes and advance health equity by more precisely targeting the needs of specific communities or patients, particularly as part of the public health emergency response.

“Time and again, the COVID pandemic has demonstrated the vital role of trusted community leaders in delivering health care services,” said HRSA Administrator Carole Johnson. “Health centers are that trusted resource in the highest risk and hardest hit communities in the country. As we recognize the heroic work of the frontline health care workers who make health centers what they are, today we also are investing in the tools they need to help them continue to best serve their communities.”

The nearly 1,400 HRSA-funded community health centers in this country serve as a national source of primary care in underserved communities. They are community-based and patient-directed organizations that deliver affordable, accessible, and high-quality medical, dental, and behavioral health services to more than 30 million patients each year, with specific initiatives intended to reach people experiencing homelessness, agricultural workers, and residents of public housing.

In 2021, HRSA-funded health centers provided care for one-in-five residents in rural areas and one-in-eleven people nationwide. One-in-three health center patients are living in poverty, and nearly two-thirds are racial/ethnic minorities.

Below is a list of the centers that received awards:

NORTHEAST COMMUNITY CLINIC, THE ALHAMBRA $65,500
BUDDHIST TZU CHI MEDICAL FOUNDATION ALHAMBRA $65,500
NORTHEAST COMMUNITY CLINIC, THE ALHAMBRA $65,500
KOREAN COMMUNITY SERVICES, INC. ANAHEIM $65,500
NORTH ORANGE COUNTY REGIONAL HEALTH FOUNDATION ANAHEIM $65,500
OPEN DOOR COMMUNITY HEALTH CENTERS ARCATA $65,500
EL PROYECTO DEL BARRIO, INC. ARLETA $65,500
CASTLE FAMILY HEALTH CENTERS, INC. ATWATER $65,500
CLINICA SIERRA VISTA BAKERSFIELD $65,013
OMNI FAMILY HEALTH BAKERSFIELD $65,500
FAMILY HEALTH CARE CENTERS OF GREATER LOS ANGELES, INC. BELL GARDENS $65,500
LIFELONG MEDICAL CARE BERKELEY $65,500
MOUNTAIN VALLEYS HEALTH CENTERS BIEBER $65,500
ANDERSON VALLEY HEALTH CENTER BOONVILLE $65,500
BORREGO COMMUNITY HEALTH FOUNDATION BORREGO SPRINGS $65,500
ALL-INCLUSIVE COMMUNITY HEALTH CENTER BURBANK $65,500
HEALTH SERVICE ALLIANCE CHINO $65,500
COPPERTOWER FAMILY MEDICAL CENTER INC CLOVERDALE $65,500
JWCH INSTITUTE, INC. COMMERCE $65,500
DE NOVO HEALTH CARE, INC. COMPTON $65,500
THE R O A D S FOUNDATION COMPTON $65,500
AGHABY COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH CENTER COMPTON $65,500
CENTRO MEDICO COMMUNITY CLINIC INC CORONA $65,500
SHARE OUR SELVES CORPORATION COSTA MESA $65,500
ACHIEVABLE FOUNDATION THE CULVER CITY $65,500
WESTSIDE FAMILY HEALTH CENTER CULVER CITY $65,500
NORTH EAST MEDICAL SERVICES DALY CITY $65,500
COMMUNICARE HEALTH CENTERS DAVIS $65,500
TENDER CARE COMMUNITY CLINIC, INC. DOWNEY $65,500
CLINICAS DE SALUD DEL PUEBLO, INC. EL CENTRO $65,500
HERALD CHRISTIAN HEALTH CENTER EL MONTE $65,500
SOUTHERN CALIFORNIA MEDICAL CENTER, INC. EL MONTE $65,500
NEIGHBORHOOD HEALTHCARE ESCONDIDO $65,500
SOLANO, COUNTY OF FAIRFIELD $65,500
MENDOCINO COAST CLINICS, INC. FORT BRAGG $65,500
BAY AREA COMMUNITY HEALTH FREMONT $65,500
UNITED HEALTH CENTERS OF THE SAN JOAQUIN VALLEY FRESNO $65,500
GREATER FRESNO HEALTH ORGANIZATION, INC. FRESNO $65,500
TODOS PARA LA SALUD FRESNO $65,500
ST. JUDE NEIGHBORHOOD HEALTH CENTERS FULLERTON $65,500
NHAN HOA COMPREHENSIVE HEALTH CARE CLINIC, INC. GARDEN GROVE $65,500
ALL FOR HEALTH, HEALTH FOR ALL, INC. GLENDALE $65,500
COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH CENTERS, INC. GLENDALE $65,500
WESTERN SIERRA MEDICAL CLINIC, INC. GRASS VALLEY $65,500
GREENVILLE RANCHERIA GREENVILLE $65,500
REDWOOD COAST MEDICAL SERVICES, INC. GUALALA $65,500
WEST COUNTY HEALTH CENTERS, INC. GUERNEVILLE $65,500
YEHOWA MEDICAL SERVICES HARBOR CITY $65,500
ALLIANCE MEDICAL CENTER, INC. HEALDSBURG $65,500
SAN BENITO HEALTH FOUNDATION HOLLISTER $65,500
IMPERIAL BEACH COMMUNITY CLINIC IMPERIAL BEACH $65,500
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE IRVINE $65,500
FRIENDS OF FAMILY HEALTH CENTER LA HABRA $65,500
LAGUNA BEACH COMMUNITY CLINIC INC LAGUNA BEACH $65,500
BARTZ-ALTADONNA COMMUNITY HEALTH CENTER LANCASTER $65,500
LONG VALLEY HEALTH CENTER LAYTONVILLE $65,500
AVENAL COMMUNITY HEALTH CENTER LEMOORE $65,500
LIVINGSTON COMMUNITY HEALTH LIVINGSTON $65,500
CHILDREN’S CLINIC ‘SERVING CHILDREN AND THEIR FAMILIES’ THE LONG BEACH $65,500
COMMUNITY MEDICAL WELLNESS CENTERS, USA LONG BEACH $65,500
ALTAMED HEALTH SERVICES CORPORATION LOS ANGELES $65,500
APLA HEALTH & WELLNESS LOS ANGELES $65,500
ARROYO VISTA FAMILY HEALTH FOUNDATION LOS ANGELES $65,500
ASIAN PACIFIC HEALTH CARE VENTURE, INC. LOS ANGELES $65,500
CENTRAL NEIGHBORHOOD HEALTH FOUNDATION LOS ANGELES $65,500
CHINATOWN SERVICE CENTER LOS ANGELES $65,500
CLINIC INC, THE LOS ANGELES $65,500
CLINICA MSR. OSCAR A ROMERO LOS ANGELES $65,500
COMPLETE CARE COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. LOS ANGELES $65,500
HEALTH ACCESS FOR ALL INC. LOS ANGELES $65,500
KEDREN COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. LOS ANGELES $65,500
KOREAN HEALTH, EDUCATION, INFORMATION AND RESEARCH CENTER LOS ANGELES $65,500
LOS ANGELES CHRISTIAN HEALTH CENTERS LOS ANGELES $65,500
LOS ANGELES FREE CLINIC., THE LOS ANGELES $65,500
PEDIATRIC & FAMILY MEDICAL CENTER LOS ANGELES $65,500
QUEENSCARE HEALTH CENTERS LOS ANGELES $65,500
SOUTH CENTRAL FAMILY HEALTH CENTER LOS ANGELES $65,500
ST ANTHONY MEDICAL CENTERS LOS ANGELES $65,500
ST. JOHN’S WELL CHILD AND FAMILY CENTER, INC. LOS ANGELES $65,500
UNIVERSAL COMMUNITY HEALTH CENTER LOS ANGELES $65,500
UNIVERSITY MUSLIM MEDICAL ASSOCIATION, INC. LOS ANGELES $65,500
VIA CARE COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. LOS ANGELES $65,500
WATTS HEALTHCARE CORPORATION LOS ANGELES $65,500
AMH COMPREHENSIVE MEDICAL CENTERS LOS ANGELES $65,500
SAN JUDAS COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. LOS ANGELES $65,500
WHITE MEMORIAL COMMUNITY HEALTH CENTER, A CALIFORNIA NONPROFIT PUBLIC BENEFIT CORPORATION LOS ANGELES $65,500
CAMARENA HEALTH MADERA $65,500
HARMONY HEALTH MEDICAL CLINIC AND FAMILY RESOURCE CENTER MARYSVILLE $65,500
PEACH TREE HEALTHCARE MARYSVILLE $65,500
MCCLOUD HEALTHCARE CLINIC INC MCCLOUD $65,500
GOLDEN VALLEY HEALTH CENTERS MERCED $65,500
CELEBRATING LIFE COMMUNITY HEALTH CENTER MISSION VIEJO $65,500
STANISLAUS, COUNTY OF MODESTO $65,500
BEVERLYCARE MONTEBELLO $65,500
CENTRAL CITY COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. MONTEREY PARK $65,500
GARFIELD HEALTH CENTER MONTEREY PARK $65,500
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. MORENO VALLEY $65,500
OLE HEALTH NAPA $65,500
OPERATION SAMAHAN, INC. NATIONAL CITY $65,500
TRI-STATE COMMUNITY HEALTHCARE CENTER NEEDLES $65,500
SIERRA FAMILY MEDICAL CLINIC INC NEVADA CITY $65,500
MISSION CITY COMMUNITY NETWORK, INC. NORTH HILLS $65,500
VALLEY COMMUNITY HEALTHCARE NORTH HOLLYWOOD $65,500
MARIN COMMUNITY CLINIC NOVATO $65,500
ALAMEDA, COUNTY OF OAKLAND $65,500
ASIAN HEALTH SERVICES OAKLAND $65,500
LA CLINICA DE LA RAZA, INC. OAKLAND $65,500
WEST OAKLAND HEALTH COUNCIL, THE OAKLAND $65,500
UNICARE COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. ONTARIO $65,500
DESERT AIDS PROJECT PALM SPRINGS $65,500
CENTER FOR FAMILY HEALTH & EDUCATION, INC. PANORAMA CITY $65,500
COMMUNITY MEDICINE INC. PARAMOUNT $65,500
COMMUNITY HEALTH ALLIANCE OF PASADENA PASADENA $65,500
PETALUMA HEALTH CENTER, INC. PETALUMA $65,500
EL DORADO COUNTY COMMUNITY HEALTH CENTER PLACERVILLE $65,500
AXIS COMMUNITY HEALTH, INC. PLEASANTON $65,500
POMONA COMMUNITY HEALTH CENTER POMONA $65,500
SHASTA COMMUNITY HEALTH CENTER REDDING $65,500
REDWOODS RURAL HEALTH CENTER, INCORPORATED REDWAY $65,500
BRIGHTER BEGINNINGS RICHMOND $65,500
RIVERSIDE, COUNTY OF RIVERSIDE $61,054
HILL COUNTRY COMMUNITY CLINIC ROUND MOUNTAIN $65,500
ELICA HEALTH CENTERS SACRAMENTO $65,500
SACRAMENTO, COUNTY OF SACRAMENTO $65,500
WELLSPACE HEALTH SACRAMENTO $65,500
HEALTH AND LIFE ORGANIZATION, INC. (H.A.L.O.) SACRAMENTO $65,500
COMMUNITY HEALTH CENTERS OF AMERICA SALIDA $65,500
CLINICA DE SALUD DEL VALLE DE SALINAS SALINAS $65,500
MONTEREY, COUNTY OF SALINAS $65,500
INLAND BEHAVIORAL AND HEALTH SERVICES, INC. SAN BERNARDINO $65,500
SAC HEALTH SYSTEM SAN BERNARDINO $65,500
CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN YSIDRO, INC. SAN DIEGO $65,500
FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN DIEGO, INC. SAN DIEGO $65,500
LA MAESTRA FAMILY CLINIC INC SAN DIEGO $65,500
SAN DIEGO AMERICAN INDIAN HEALTH CENTER SAN DIEGO $65,500
SAN DIEGO FAMILY CARE SAN DIEGO $65,500
ST. VINCENT DE PAUL VILLAGE, INC. SAN DIEGO $65,442
NORTHEAST VALLEY HEALTH CORPORATION SAN FERNANDO $65,500
SAN FERNANDO COMMUNITY HOSPITAL SAN FERNANDO $65,500
CHILDREN’S HOSPITAL & RESEARCH CENTER AT OAKLAND SAN FRANCISCO $65,500
MISSION AREA HEALTH ASSOCIATES SAN FRANCISCO $65,500
SAN FRANCISCO MEDICAL CENTER OUTPATIENT IMPROVEMENT PROGRAMS, INCORPORATED SAN FRANCISCO $65,500
HEALTHRIGHT 360 SAN FRANCISCO $65,500
VALLEY HEALTH TEAM, INC. SAN JOAQUIN $65,500
ASIAN AMERICANS FOR COMMUNITY INVOLVEMENT OF SANTA CLARA, INC, THE SAN JOSE $65,500
GARDNER FAMILY HEALTH NETWORK, INC. SAN JOSE $65,477
INDIAN HEALTH CENTER OF SANTA CLARA VALLEY SAN JOSE $65,500
SANTA CLARA, COUNTY OF SAN JOSE $65,500
SCHOOL HEALTH CLINICS OF SANTA CLARA COUNTY SAN JOSE $65,500
CAMINO HEALTH CENTER SAN JUAN CAPISTRANO $65,500
DAVIS STREET COMMUNITY CENTER INC SAN LEANDRO $65,500
NORTH COUNTY HEALTH PROJECT INCORPORATED SAN MARCOS $65,500
SAN MATEO, COUNTY OF SAN MATEO $65,500
HARBOR COMMUNITY CLINIC SAN PEDRO $65,500
MARIN CITY HEALTH AND WELLNESS CENTER SAN RAFAEL $65,500
RITTER CENTER SAN RAFAEL $65,500
SERVE THE PEOPLE, INC. SANTA ANA $65,500
SOUTHLAND INTEGRATED SERVICES, INC. SANTA ANA $65,500
AMERICAN INDIAN HEALTH & SERVICES SANTA BARBARA $65,500
SANTA BARBARA NEIGHBORHOOD CLINICS SANTA BARBARA $65,500
SANTA BARBARA, COUNTY OF SANTA BARBARA $65,500
SANTA CRUZ COMMUNITY HEALTH CENTERS SANTA CRUZ $65,500
SANTA CRUZ, COUNTY OF SANTA CRUZ $65,500
COMMUNITY HEALTH CENTERS OF THE CENTRAL COAST, INC. SANTA MARIA $65,500
SANTA ROSA COMMUNITY HEALTH CENTERS SANTA ROSA $65,500
SHINGLETOWN MEDICAL CENTER SHINGLETOWN $65,500
SONOMA VALLEY COMMUNITY HEALTH CENTER SONOMA $65,500
LIVINGSTONE COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION STANTON $65,500
COMMUNITY MEDICAL CENTERS, INC. STOCKTON $65,500
SAN JOAQUIN, COUNTY OF STOCKTON $65,500
NORTHEASTERN RURAL HEALTH CLINICS SUSANVILLE $65,500
TARZANA TREATMENT CENTER, INC. TARZANA $65,500
ALTURA CENTERS FOR HEALTH TULARE $65,500
HURTT FAMILY HEALTH CLINIC, INC. TUSTIN $65,500
FAMILIES TOGETHER OF ORANGE COUNTY TUSTIN $65,500
MENDOCINO COMMUNITY HEALTH CLINIC, INC. UKIAH $65,500
TIBURCIO VASQUEZ HEALTH CENTER INCORPORATED UNION CITY $65,500
SAMUEL DIXON FAMILY HEALTH CEN VALENCIA $65,500
VENICE FAMILY CLINIC VENICE $65,500
CLINICAS DEL CAMINO REAL, INC. VENTURA $65,500
COUNTY OF VENTURA VENTURA $65,500
TULARE, COUNTY OF VISALIA $65,500
VISTA COMMUNITY CLINIC VISTA $65,500
SALUD PARA LA GENTE WATSONVILLE $65,500
EAST VALLEY COMMUNITY HEALTH CENTER INC WEST COVINA $65,500
WILMINGTON COMMUNITY CLINIC WILMINGTON $65,500
WINTERS HEALTHCARE FOUNDATION, INC. WINTERS $65,500
AMPLA HEALTH YUBA CITY $65,500

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