HHS Awards Over $12.3 Million to California Community Health Centers

Funding from President Biden’s American Rescue Plan will help improve care for the more than 30 million people served by community health centers across the country.
August 8, 2022~Today, during National Health Center Week, the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), through the Health Resources and Services Administration (HRSA), awarded $12,308,986 in American Rescue Plan funding to 188 community health centers in California to advance health equity through better data collection and reporting. On Friday, August 5, President Biden issued a proclamation on National Health Center Week to recognize the vital role health centers play in safeguarding the well-being of Americans and honor the heroic staff who keep these facilities running.
The Biden-Harris Administration has been committed to ensuring an equitable pandemic response and recovery, and these awards will help strengthen efforts to eliminate inequities in COVID-19 care and outcomes within communities of color and other underserved populations. The nearly $90 million in funding announced nationally today also builds on the $7.6 billion invested from President Biden’s American Rescue Plan to strengthen the health center workforce, renovate facilities, and equip them with essential COVID-19 medical supplies over the past year.
“We have prioritized advancing equity in our COVID-19 response and throughout all of our work,” said HHS Secretary Xavier Becerra. “Community health centers have played a pivotal role in the nation’s COVID-19 response, and now serve more than 30 million people across the country. Today’s investments will help ensure that all patients have equitable access to the high-quality health care they deserve.”
Funding supports a data modernization effort aimed at better identifying and responding to the specific needs of patients and communities through improved data quality; advancing COVID-19 response, mitigation, and recovery efforts; and helping prepare for future public health emergencies.
HRSA’s initiative is designed to enable health centers to have better data on both patient health status and social determinants of health. With better information, programs can tailor their efforts to improve health outcomes and advance health equity by more precisely targeting the needs of specific communities or patients, particularly as part of the public health emergency response.
“Time and again, the COVID pandemic has demonstrated the vital role of trusted community leaders in delivering health care services,” said HRSA Administrator Carole Johnson. “Health centers are that trusted resource in the highest risk and hardest hit communities in the country. As we recognize the heroic work of the frontline health care workers who make health centers what they are, today we also are investing in the tools they need to help them continue to best serve their communities.”
The nearly 1,400 HRSA-funded community health centers in this country serve as a national source of primary care in underserved communities. They are community-based and patient-directed organizations that deliver affordable, accessible, and high-quality medical, dental, and behavioral health services to more than 30 million patients each year, with specific initiatives intended to reach people experiencing homelessness, agricultural workers, and residents of public housing.
In 2021, HRSA-funded health centers provided care for one-in-five residents in rural areas and one-in-eleven people nationwide. One-in-three health center patients are living in poverty, and nearly two-thirds are racial/ethnic minorities.
Below is a list of the centers that received awards:
|NORTHEAST COMMUNITY CLINIC, THE
|ALHAMBRA
|$65,500
|BUDDHIST TZU CHI MEDICAL FOUNDATION
|ALHAMBRA
|$65,500
|NORTHEAST COMMUNITY CLINIC, THE
|ALHAMBRA
|$65,500
|KOREAN COMMUNITY SERVICES, INC.
|ANAHEIM
|$65,500
|NORTH ORANGE COUNTY REGIONAL HEALTH FOUNDATION
|ANAHEIM
|$65,500
|OPEN DOOR COMMUNITY HEALTH CENTERS
|ARCATA
|$65,500
|EL PROYECTO DEL BARRIO, INC.
|ARLETA
|$65,500
|CASTLE FAMILY HEALTH CENTERS, INC.
|ATWATER
|$65,500
|CLINICA SIERRA VISTA
|BAKERSFIELD
|$65,013
|OMNI FAMILY HEALTH
|BAKERSFIELD
|$65,500
|FAMILY HEALTH CARE CENTERS OF GREATER LOS ANGELES, INC.
|BELL GARDENS
|$65,500
|LIFELONG MEDICAL CARE
|BERKELEY
|$65,500
|MOUNTAIN VALLEYS HEALTH CENTERS
|BIEBER
|$65,500
|ANDERSON VALLEY HEALTH CENTER
|BOONVILLE
|$65,500
|BORREGO COMMUNITY HEALTH FOUNDATION
|BORREGO SPRINGS
|$65,500
|ALL-INCLUSIVE COMMUNITY HEALTH CENTER
|BURBANK
|$65,500
|HEALTH SERVICE ALLIANCE
|CHINO
|$65,500
|COPPERTOWER FAMILY MEDICAL CENTER INC
|CLOVERDALE
|$65,500
|JWCH INSTITUTE, INC.
|COMMERCE
|$65,500
|DE NOVO HEALTH CARE, INC.
|COMPTON
|$65,500
|THE R O A D S FOUNDATION
|COMPTON
|$65,500
|AGHABY COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH CENTER
|COMPTON
|$65,500
|CENTRO MEDICO COMMUNITY CLINIC INC
|CORONA
|$65,500
|SHARE OUR SELVES CORPORATION
|COSTA MESA
|$65,500
|ACHIEVABLE FOUNDATION THE
|CULVER CITY
|$65,500
|WESTSIDE FAMILY HEALTH CENTER
|CULVER CITY
|$65,500
|NORTH EAST MEDICAL SERVICES
|DALY CITY
|$65,500
|COMMUNICARE HEALTH CENTERS
|DAVIS
|$65,500
|TENDER CARE COMMUNITY CLINIC, INC.
|DOWNEY
|$65,500
|CLINICAS DE SALUD DEL PUEBLO, INC.
|EL CENTRO
|$65,500
|HERALD CHRISTIAN HEALTH CENTER
|EL MONTE
|$65,500
|SOUTHERN CALIFORNIA MEDICAL CENTER, INC.
|EL MONTE
|$65,500
|NEIGHBORHOOD HEALTHCARE
|ESCONDIDO
|$65,500
|SOLANO, COUNTY OF
|FAIRFIELD
|$65,500
|MENDOCINO COAST CLINICS, INC.
|FORT BRAGG
|$65,500
|BAY AREA COMMUNITY HEALTH
|FREMONT
|$65,500
|UNITED HEALTH CENTERS OF THE SAN JOAQUIN VALLEY
|FRESNO
|$65,500
|GREATER FRESNO HEALTH ORGANIZATION, INC.
|FRESNO
|$65,500
|TODOS PARA LA SALUD
|FRESNO
|$65,500
|ST. JUDE NEIGHBORHOOD HEALTH CENTERS
|FULLERTON
|$65,500
|NHAN HOA COMPREHENSIVE HEALTH CARE CLINIC, INC.
|GARDEN GROVE
|$65,500
|ALL FOR HEALTH, HEALTH FOR ALL, INC.
|GLENDALE
|$65,500
|COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH CENTERS, INC.
|GLENDALE
|$65,500
|WESTERN SIERRA MEDICAL CLINIC, INC.
|GRASS VALLEY
|$65,500
|GREENVILLE RANCHERIA
|GREENVILLE
|$65,500
|REDWOOD COAST MEDICAL SERVICES, INC.
|GUALALA
|$65,500
|WEST COUNTY HEALTH CENTERS, INC.
|GUERNEVILLE
|$65,500
|YEHOWA MEDICAL SERVICES
|HARBOR CITY
|$65,500
|ALLIANCE MEDICAL CENTER, INC.
|HEALDSBURG
|$65,500
|SAN BENITO HEALTH FOUNDATION
|HOLLISTER
|$65,500
|IMPERIAL BEACH COMMUNITY CLINIC
|IMPERIAL BEACH
|$65,500
|UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE
|IRVINE
|$65,500
|FRIENDS OF FAMILY HEALTH CENTER
|LA HABRA
|$65,500
|LAGUNA BEACH COMMUNITY CLINIC INC
|LAGUNA BEACH
|$65,500
|BARTZ-ALTADONNA COMMUNITY HEALTH CENTER
|LANCASTER
|$65,500
|LONG VALLEY HEALTH CENTER
|LAYTONVILLE
|$65,500
|AVENAL COMMUNITY HEALTH CENTER
|LEMOORE
|$65,500
|LIVINGSTON COMMUNITY HEALTH
|LIVINGSTON
|$65,500
|CHILDREN’S CLINIC ‘SERVING CHILDREN AND THEIR FAMILIES’ THE
|LONG BEACH
|$65,500
|COMMUNITY MEDICAL WELLNESS CENTERS, USA
|LONG BEACH
|$65,500
|ALTAMED HEALTH SERVICES CORPORATION
|LOS ANGELES
|$65,500
|APLA HEALTH & WELLNESS
|LOS ANGELES
|$65,500
|ARROYO VISTA FAMILY HEALTH FOUNDATION
|LOS ANGELES
|$65,500
|ASIAN PACIFIC HEALTH CARE VENTURE, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|CENTRAL NEIGHBORHOOD HEALTH FOUNDATION
|LOS ANGELES
|$65,500
|CHINATOWN SERVICE CENTER
|LOS ANGELES
|$65,500
|CLINIC INC, THE
|LOS ANGELES
|$65,500
|CLINICA MSR. OSCAR A ROMERO
|LOS ANGELES
|$65,500
|COMPLETE CARE COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|HEALTH ACCESS FOR ALL INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|KEDREN COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|KOREAN HEALTH, EDUCATION, INFORMATION AND RESEARCH CENTER
|LOS ANGELES
|$65,500
|LOS ANGELES CHRISTIAN HEALTH CENTERS
|LOS ANGELES
|$65,500
|LOS ANGELES FREE CLINIC., THE
|LOS ANGELES
|$65,500
|PEDIATRIC & FAMILY MEDICAL CENTER
|LOS ANGELES
|$65,500
|QUEENSCARE HEALTH CENTERS
|LOS ANGELES
|$65,500
|SOUTH CENTRAL FAMILY HEALTH CENTER
|LOS ANGELES
|$65,500
|ST ANTHONY MEDICAL CENTERS
|LOS ANGELES
|$65,500
|ST. JOHN’S WELL CHILD AND FAMILY CENTER, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|UNIVERSAL COMMUNITY HEALTH CENTER
|LOS ANGELES
|$65,500
|UNIVERSITY MUSLIM MEDICAL ASSOCIATION, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|VIA CARE COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|WATTS HEALTHCARE CORPORATION
|LOS ANGELES
|$65,500
|AMH COMPREHENSIVE MEDICAL CENTERS
|LOS ANGELES
|$65,500
|SAN JUDAS COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.
|LOS ANGELES
|$65,500
|WHITE MEMORIAL COMMUNITY HEALTH CENTER, A CALIFORNIA NONPROFIT PUBLIC BENEFIT CORPORATION
|LOS ANGELES
|$65,500
|CAMARENA HEALTH
|MADERA
|$65,500
|HARMONY HEALTH MEDICAL CLINIC AND FAMILY RESOURCE CENTER
|MARYSVILLE
|$65,500
|PEACH TREE HEALTHCARE
|MARYSVILLE
|$65,500
|MCCLOUD HEALTHCARE CLINIC INC
|MCCLOUD
|$65,500
|GOLDEN VALLEY HEALTH CENTERS
|MERCED
|$65,500
|CELEBRATING LIFE COMMUNITY HEALTH CENTER
|MISSION VIEJO
|$65,500
|STANISLAUS, COUNTY OF
|MODESTO
|$65,500
|BEVERLYCARE
|MONTEBELLO
|$65,500
|CENTRAL CITY COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.
|MONTEREY PARK
|$65,500
|GARFIELD HEALTH CENTER
|MONTEREY PARK
|$65,500
|COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
|MORENO VALLEY
|$65,500
|OLE HEALTH
|NAPA
|$65,500
|OPERATION SAMAHAN, INC.
|NATIONAL CITY
|$65,500
|TRI-STATE COMMUNITY HEALTHCARE CENTER
|NEEDLES
|$65,500
|SIERRA FAMILY MEDICAL CLINIC INC
|NEVADA CITY
|$65,500
|MISSION CITY COMMUNITY NETWORK, INC.
|NORTH HILLS
|$65,500
|VALLEY COMMUNITY HEALTHCARE
|NORTH HOLLYWOOD
|$65,500
|MARIN COMMUNITY CLINIC
|NOVATO
|$65,500
|ALAMEDA, COUNTY OF
|OAKLAND
|$65,500
|ASIAN HEALTH SERVICES
|OAKLAND
|$65,500
|LA CLINICA DE LA RAZA, INC.
|OAKLAND
|$65,500
|WEST OAKLAND HEALTH COUNCIL, THE
|OAKLAND
|$65,500
|UNICARE COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.
|ONTARIO
|$65,500
|DESERT AIDS PROJECT
|PALM SPRINGS
|$65,500
|CENTER FOR FAMILY HEALTH & EDUCATION, INC.
|PANORAMA CITY
|$65,500
|COMMUNITY MEDICINE INC.
|PARAMOUNT
|$65,500
|COMMUNITY HEALTH ALLIANCE OF PASADENA
|PASADENA
|$65,500
|PETALUMA HEALTH CENTER, INC.
|PETALUMA
|$65,500
|EL DORADO COUNTY COMMUNITY HEALTH CENTER
|PLACERVILLE
|$65,500
|AXIS COMMUNITY HEALTH, INC.
|PLEASANTON
|$65,500
|POMONA COMMUNITY HEALTH CENTER
|POMONA
|$65,500
|SHASTA COMMUNITY HEALTH CENTER
|REDDING
|$65,500
|REDWOODS RURAL HEALTH CENTER, INCORPORATED
|REDWAY
|$65,500
|BRIGHTER BEGINNINGS
|RICHMOND
|$65,500
|RIVERSIDE, COUNTY OF
|RIVERSIDE
|$61,054
|HILL COUNTRY COMMUNITY CLINIC
|ROUND MOUNTAIN
|$65,500
|ELICA HEALTH CENTERS
|SACRAMENTO
|$65,500
|SACRAMENTO, COUNTY OF
|SACRAMENTO
|$65,500
|WELLSPACE HEALTH
|SACRAMENTO
|$65,500
|HEALTH AND LIFE ORGANIZATION, INC. (H.A.L.O.)
|SACRAMENTO
|$65,500
|COMMUNITY HEALTH CENTERS OF AMERICA
|SALIDA
|$65,500
|CLINICA DE SALUD DEL VALLE DE SALINAS
|SALINAS
|$65,500
|MONTEREY, COUNTY OF
|SALINAS
|$65,500
|INLAND BEHAVIORAL AND HEALTH SERVICES, INC.
|SAN BERNARDINO
|$65,500
|SAC HEALTH SYSTEM
|SAN BERNARDINO
|$65,500
|CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN YSIDRO, INC.
|SAN DIEGO
|$65,500
|FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN DIEGO, INC.
|SAN DIEGO
|$65,500
|LA MAESTRA FAMILY CLINIC INC
|SAN DIEGO
|$65,500
|SAN DIEGO AMERICAN INDIAN HEALTH CENTER
|SAN DIEGO
|$65,500
|SAN DIEGO FAMILY CARE
|SAN DIEGO
|$65,500
|ST. VINCENT DE PAUL VILLAGE, INC.
|SAN DIEGO
|$65,442
|NORTHEAST VALLEY HEALTH CORPORATION
|SAN FERNANDO
|$65,500
|SAN FERNANDO COMMUNITY HOSPITAL
|SAN FERNANDO
|$65,500
|CHILDREN’S HOSPITAL & RESEARCH CENTER AT OAKLAND
|SAN FRANCISCO
|$65,500
|MISSION AREA HEALTH ASSOCIATES
|SAN FRANCISCO
|$65,500
|SAN FRANCISCO MEDICAL CENTER OUTPATIENT IMPROVEMENT PROGRAMS, INCORPORATED
|SAN FRANCISCO
|$65,500
|HEALTHRIGHT 360
|SAN FRANCISCO
|$65,500
|VALLEY HEALTH TEAM, INC.
|SAN JOAQUIN
|$65,500
|ASIAN AMERICANS FOR COMMUNITY INVOLVEMENT OF SANTA CLARA, INC, THE
|SAN JOSE
|$65,500
|GARDNER FAMILY HEALTH NETWORK, INC.
|SAN JOSE
|$65,477
|INDIAN HEALTH CENTER OF SANTA CLARA VALLEY
|SAN JOSE
|$65,500
|SANTA CLARA, COUNTY OF
|SAN JOSE
|$65,500
|SCHOOL HEALTH CLINICS OF SANTA CLARA COUNTY
|SAN JOSE
|$65,500
|CAMINO HEALTH CENTER
|SAN JUAN CAPISTRANO
|$65,500
|DAVIS STREET COMMUNITY CENTER INC
|SAN LEANDRO
|$65,500
|NORTH COUNTY HEALTH PROJECT INCORPORATED
|SAN MARCOS
|$65,500
|SAN MATEO, COUNTY OF
|SAN MATEO
|$65,500
|HARBOR COMMUNITY CLINIC
|SAN PEDRO
|$65,500
|MARIN CITY HEALTH AND WELLNESS CENTER
|SAN RAFAEL
|$65,500
|RITTER CENTER
|SAN RAFAEL
|$65,500
|SERVE THE PEOPLE, INC.
|SANTA ANA
|$65,500
|SOUTHLAND INTEGRATED SERVICES, INC.
|SANTA ANA
|$65,500
|AMERICAN INDIAN HEALTH & SERVICES
|SANTA BARBARA
|$65,500
|SANTA BARBARA NEIGHBORHOOD CLINICS
|SANTA BARBARA
|$65,500
|SANTA BARBARA, COUNTY OF
|SANTA BARBARA
|$65,500
|SANTA CRUZ COMMUNITY HEALTH CENTERS
|SANTA CRUZ
|$65,500
|SANTA CRUZ, COUNTY OF
|SANTA CRUZ
|$65,500
|COMMUNITY HEALTH CENTERS OF THE CENTRAL COAST, INC.
|SANTA MARIA
|$65,500
|SANTA ROSA COMMUNITY HEALTH CENTERS
|SANTA ROSA
|$65,500
|SHINGLETOWN MEDICAL CENTER
|SHINGLETOWN
|$65,500
|SONOMA VALLEY COMMUNITY HEALTH CENTER
|SONOMA
|$65,500
|LIVINGSTONE COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION
|STANTON
|$65,500
|COMMUNITY MEDICAL CENTERS, INC.
|STOCKTON
|$65,500
|SAN JOAQUIN, COUNTY OF
|STOCKTON
|$65,500
|NORTHEASTERN RURAL HEALTH CLINICS
|SUSANVILLE
|$65,500
|TARZANA TREATMENT CENTER, INC.
|TARZANA
|$65,500
|ALTURA CENTERS FOR HEALTH
|TULARE
|$65,500
|HURTT FAMILY HEALTH CLINIC, INC.
|TUSTIN
|$65,500
|FAMILIES TOGETHER OF ORANGE COUNTY
|TUSTIN
|$65,500
|MENDOCINO COMMUNITY HEALTH CLINIC, INC.
|UKIAH
|$65,500
|TIBURCIO VASQUEZ HEALTH CENTER INCORPORATED
|UNION CITY
|$65,500
|SAMUEL DIXON FAMILY HEALTH CEN
|VALENCIA
|$65,500
|VENICE FAMILY CLINIC
|VENICE
|$65,500
|CLINICAS DEL CAMINO REAL, INC.
|VENTURA
|$65,500
|COUNTY OF VENTURA
|VENTURA
|$65,500
|TULARE, COUNTY OF
|VISALIA
|$65,500
|VISTA COMMUNITY CLINIC
|VISTA
|$65,500
|SALUD PARA LA GENTE
|WATSONVILLE
|$65,500
|EAST VALLEY COMMUNITY HEALTH CENTER INC
|WEST COVINA
|$65,500
|WILMINGTON COMMUNITY CLINIC
|WILMINGTON
|$65,500
|WINTERS HEALTHCARE FOUNDATION, INC.
|WINTERS
|$65,500
|AMPLA HEALTH
|YUBA CITY
|$65,500