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California Publishes Top 500 Personal Tax Delinquencies

Name                                                    Address                                       Subtotal               Total             Lien Date
Moreland, Peggy J & Terry L Bakersfield, CA 93306 $5,306,836.86 $5,306,836.86 01/24/2008 Contractor’s State License Board Expired 856954
Contractor’s State License Board Expired 362166
Le, Karol H Los Angeles, CA 90025 $2,568,725.89 $2,568,725.89 12/26/2006 Department of Real Estate Active 1366466
Cooksey, Jimmy D Bowling Green, KY 42104 $2,403,194.62 $2,403,194.62 04/25/2008
Williams, Roger K Murrieta, CA 92562 $2,232,453.55 $2,232,453.55 06/25/2015
Amin, Joseph & Sharona Beverly Hills, CA 90210 $1,730,698.65 $1,730,698.65 04/14/2014 Board of Pharmacy Active 0034252
Patrick, William L & Susan K Cody, WY 82414 $1,648,546.31 $1,648,546.31 05/31/2019
Sorensen, Douglas W Oakland, CA 94601 $1,440,509.89 $1,440,509.89 02/08/2017
Bowman, Zachary K Piercy, CA 95587 $1,347,144.15 $1,347,144.15 04/16/2018 Alcoholic Beverage Control Active 361246
Sclavos, Stratton Los Angeles, CA 90069 $1,314,593.20 $1,314,593.20 05/15/2019
Carmichael, Kirk Poway, CA 92064 $1,255,517.39 $1,255,517.39 01/27/2014
Jung, Hwayoung Los Angeles, CA 90005 $1,233,105.67 $1,233,105.67 01/19/2017
Seungwon, Nam Los Angeles, CA 90006 $1,178,020.73 $1,178,020.73 07/12/2019
Wang, Jeffrey K Arcadia, CA 91006 $1,100,540.24 $1,100,540.24 07/06/2017
Sahni, Ranbir S & Rekha Long Beach, CA 90807 $886,977.70 $1,069,083.45 03/07/2013
Sahni, Ranbir S $182,105.75
Khalili, Farzad Sherman Oaks, CA 91403 $1,030,066.13 $1,030,066.13 08/24/2017
Hirsch, Scott M Henderson, NV 89052 $1,027,091.50 $1,027,091.50 01/26/2011
Stevenson, Michael Los Angeles, CA 90067 $952,886.72 $952,886.72 03/02/2018 Bureau of Security and Investigative Services Cancelled 0347393
Beall, Terry J Redwood City, CA 94062 $943,280.89 $943,280.89 10/18/2019
Malone, Arthur L & Jennette Calabasas, CA 91302 $902,584.94 $902,584.94 12/08/2015
Bittle, Clayton M & Jennifer C Rancho Mission Viejo, CA 92694 $890,677.09 $890,677.09 11/20/2019
Holland, Brian New York, NY 10017 $859,413.51 $859,413.51 06/10/2011
Duro, Daniel Highland, CA 92346 $855,510.96 $855,510.96 01/10/2019
Garcia, David & Ruth Salinas, CA 93906 $825,816.02 $825,816.02 10/25/2016
06/10/2019
Chen, David L Orange, CA 92867 $807,034.08 $807,034.08 05/13/2009
Somers, Bruce E Sherman Oaks, CA 91403 $784,677.70 $784,677.70 03/18/2010
Konstant, Nikolas Los Angeles, CA 90067 $761,026.75 $761,026.75 06/02/2010
Elssner, Christian A San Francisco, CA 94141 $748,738.23 $748,738.23 07/19/2019
Genga, Hilary B & John M Tarzana, CA 91356 $683,536.67 $745,386.28 05/12/2009 State Bar of California Active 125522
Genga, John M $61,849.61 01/18/2008
Foyer, Jason L Ramona, CA 92065 $709,077.39 $709,077.39 11/29/2012
Baccala, Karen Petaluma, CA 94954 $685,651.87 $685,651.87 05/31/2018
Zinberg, Gemma & Abram J Huntington Beach, CA 92648 $487,882.94 $668,300.71 05/14/2010 State Bar of California Active 143399
Zinberg, Abram J $180,417.77 07/19/2011
Ng, Jane M Santa Cruz, CA 95065 $650,743.90 $650,743.90 06/19/2002
Young, Daniel M Laguna Niguel, CA 92677 $644,871.24 $644,871.24 01/13/2010
Paduano, Meghan & Anthony Newport Beach, CA 92663 $623,752.47 $623,752.47 05/04/2010 Department of Real Estate Active 1929042
Department of Real Estate Active 1166384
Contractor’s State License Board Active 908879
Asay, David B Gilbert, AZ 85297 $607,882.99 $607,882.99 01/17/2018 Contractor’s State License Board Active 968082
Sanjar, Mojgan & Sahab Rancho Palos Verdes, CA 90275 $589,849.54 $607,668.20 03/24/2010 Department of Real Estate Suspended 0905388
Sanjar, Sahab $17,818.66 Contractor’s State License Board Suspended 889410
Contractor’s State License Board Expired 520034
Engineers and Land Surveyors Board Cancelled 0026289
Suarez, Pablo & Michelle Woodland Hills, CA 91364 $607,536.16 $607,536.16 02/23/2012 California Horse Race Board Active 272311
California Horse Race Board Active 286083
Department of Real Estate Active 1143842
Board of Pharmacy Cancelled 0016050
Cho, Steven Y Los Angeles, CA 90014 $602,169.41 $602,169.41 06/20/2019
Berglund, Dennis E & Starr Y Fullerton, CA 92835 $570,930.33 $601,459.89 04/22/2016
Berglund, Dennis E $30,529.56
Tatarakis, Michelle L & Andrew Fresno, CA 93704 $571,552.88 $571,552.88 10/22/2015
Boone, Martym Vallejo, CA 94591 $568,669.22 $568,669.22 03/22/2017
Gilani, Syed F Irvine, CA 92602 $538,618.80 $538,618.80 03/17/2008
Kornblum, Michael P The Woodlands, TX 77380 $535,692.95 $535,692.95 04/04/2017
Steele, Dakay Sacramento, CA 95823 $532,467.86 $532,467.86 07/20/2017
Gonzalez, Dalano C Santa Rosa, CA 95407 $527,251.38 $527,251.38 11/07/2012
Garcia Cortes, Agustin Bakersfield, CA 93307 $525,801.41 $525,801.41 05/22/2012
Pirslin, Tomislav A San Jose, CA 95126 $514,391.24 $514,391.24 09/06/2012
Woodlief, Miles A Belvedere Tiburon, CA 94920 $511,591.22 $511,591.22 02/01/2016 State Bar of California Active 124467
Southworth, Tyson A & Katie Palmdale, CA 93551 $504,220.92 $504,220.92 03/08/2019 Contractor’s State License Board Revoked 949067
Vallas, Theodore L Encinitas, CA 92024 $490,429.00 $490,429.00 03/26/2013 Contractor’s State License Board Expired 921026
Owens, Shaundria Long Beach, CA 90806 $489,988.36 $489,988.36 09/13/2017
Tallarico, Judith L Los Angeles, CA 90077 $485,743.09 $485,743.09 05/13/2019
Ordaz, Hector Orland, CA 95963 $484,938.31 $484,938.31 05/10/2019
Koondel, Scott M & Staci H Los Angeles, CA 90049 $483,320.75 $483,320.75 09/30/2019
Figueredo, Mayra Reseda, CA 91335 $482,380.05 $482,380.05 01/29/2014
Endsley, Tyler Fullerton, CA 92833 $472,155.46 $472,155.46 03/26/2019
Chen, Te F Millbrae, CA 94030 $468,265.46 $468,265.46 01/27/2010
Markar, Tahir Santa Clara, CA 95050 $464,789.11 $464,789.11 01/23/2019
Hicks, Kenneth Nuevo, CA 92567 $463,881.11 $463,881.11 07/16/2008 Contractor’s State License Board Active 543730
JefferiesOcampo, Annette D Atwater, CA 95301 $460,908.30 $460,908.30 10/25/2011
Christensen, Gregg A Sonora, CA 95370 $458,936.67 $458,936.67 06/11/2019
Grant, Valerie & Stuart Beverly Hills, CA 90212 $381,200.98 $456,355.78 02/15/2017
Grant, Valerie $75,154.80 03/08/2017
Barba, Dora Los Angeles, CA 90045 $443,619.35 $443,619.35 10/14/2016
Giordano, Linda J El Paso, TX 79932 $439,475.54 $439,475.54 07/11/2019
Avarell, Kory Paradise, CA 95969 $438,663.72 $438,663.72 06/05/2018 Contractor’s State License Board Active 827683
Schwartz, Murray & Rosemary Agoura Hills, CA 91301 $435,661.85 $435,661.85 09/20/2019
Taylor, Zane M Round Rock, TX 78665 $428,843.88 $428,843.88 11/06/2019
Luna II, Jose F San Martin, CA 95046 $426,271.67 $426,271.67 12/04/2019 Bureau of Security and Investigative Services Suspended 0001234
Bureau of Security and Investigative Services Active 0001373
Department of Insurance Active 1842080
Bureau of Security and Investigative Services Active 0255697
Beck, Devan D & Lynn G Malibu, CA 90265 $425,182.91 $425,182.91 05/21/2014 State Bar of California Active 146802
Jefferson, Michael Sherman Oaks, CA 91401 $421,042.17 $421,042.17 06/07/2007 Board of Medical Quality Assurance Active 0068903
Casini, Arthur Bodega, CA 94922 $417,580.67 $417,580.67 05/06/2009
Shapouri, Ali R & Laura A Rancho Santa Fe, CA 92067 $403,849.21 $403,849.21 04/08/2010
Brown, Gerald A Pinole, CA 94564 $403,511.98 $403,511.98 07/10/2006
Ruiz, Armando Rancho Santa Fe, CA 92067 $403,049.01 $403,049.01 01/29/2019
Fongemie, Michael R San Diego, CA 92109 $399,499.77 $399,499.77 06/01/2015
Clarke, David A San Jose, CA 95127 $399,158.82 $399,158.82 06/20/2018 Contractor’s State License Board Active 783988
Franklin, Alicia Oakland, CA 94661 $398,380.27 $398,380.27 04/15/2015 Department of Insurance Active 0G87242
Bae, Yong B Beverly Hills, CA 90211 $392,774.17 $392,774.17 07/08/2016 Acupuncture Examining Committee Revoked 0012253
Powers, Thomas S Santa Ana, CA 92705 $387,344.07 $387,344.07 10/03/2013 Board of Medical Quality Assurance Surrendered 0015640
Villwock, Thomas K & Katarina San Diego, CA 92128 $386,333.27 $386,333.27 06/28/2018
Sanchez, Jesus Hemet, CA 92545 $383,967.07 $383,967.07 05/09/2008
Willis, Victor Alpine, CA 91901 $383,743.48 $383,743.48 04/10/2008
Tran, Jessicca San Francisco, CA 94117 $373,864.04 $373,864.04 07/19/2019
Martinez, Penny & Steven Santa Ana, CA 92705 $368,692.59 $370,232.59 09/14/2010
Martinez, Steven $1,540.00 10/15/2010
Benitez, Antonio Anaheim, CA 92802 $370,069.98 $370,069.98 12/12/2018
Martinek, Helmut G Newbury Park, CA 91320 $367,954.36 $367,954.36 06/04/2015
Hall Jr, Seth W & Dana M Palm Beach, FL 33480 $366,639.83 $366,639.83 06/04/2019 Board of Registered Nursing Delinquent 0605261
Board of Registered Nursing Delinquent 0013889
Zepeda, Melbe & Matilde Bellflower, CA 90706 $366,512.60 $366,512.60 05/10/2013
Gonzalez, Carolina Windsor, CA 95492 $365,613.67 $365,613.67 01/24/2014
Ataya, Houssam R & Sheri Antelope, CA 95843 $363,422.80 $363,422.80 06/24/2015
Kim, Gaja Los Altos, CA 94022 $360,898.42 $360,898.42 03/07/2018
Mendaros, Mark A San Francisco, CA 94131 $357,551.45 $357,551.45 06/19/2008
Erickson, Gilmore E Los Gatos, CA 95031 $356,055.78 $356,055.78 09/29/2011
Konishcheva, Natalya Santa Barbara, CA 93101 $355,723.92 $355,723.92 12/06/2010 Department of Real Estate Active 1880169
Haghighi, Kambiz San Juan Capistrano, CA 92675 $352,031.51 $352,031.51 10/03/2018 Board of Medical Quality Assurance Surrendered 0068934
Shahriari, Baback & Schroeder, Elaine Foothill Ranch, CA 92610 $350,619.71 $350,619.71 08/03/2010
01/08/2018
Deleon, Rufer T La Mirada, CA 90638 $349,807.33 $349,807.33 12/06/2017
Sargsyan, Elina & Edgar Calabasas, CA 91302 $349,420.18 $349,420.18 08/17/2017 Board of Cosmetology Cancelled 0235399
Tran, Minh T Emeryville, CA 94608 $348,765.27 $348,765.27 04/19/2004
Russell, Jamarcus Theodore, AL 36582 $338,252.77 $338,252.77 07/17/2019
Pfohl, Christopher J Boston, MA 02129 $337,894.80 $337,894.80 08/27/2007
ApodacaRuiz, Jose A Salinas, CA 93905 $337,751.19 $337,751.19 04/14/2016
Oviedoz, Juan Milpitas, CA 95035 $335,768.21 $335,768.21 06/05/2019
Fan, Lyndon & Chiang, Fu-Chiao Covina, CA 91724 $323,182.19 $333,655.13 07/05/2017
Fan, Lyndon $10,472.94
Wilson, Peter A Corona Del Mar, CA 92625 $333,237.76 $333,237.76 01/29/2016
Mack, Rory Salt Lake City, UT 84116 $327,845.24 $327,845.24 05/30/2019
Gonzalez, Rigoberto Richmond, CA 94804 $325,552.03 $325,552.03 03/21/2018
Iraheta, Cristobal San Jose, CA 95116 $325,547.50 $325,547.50 11/20/2019
Torres, Maria E Santa Ana, CA 92705 $325,386.48 $325,386.48 05/06/2010
Valero, William J Woodlake, CA 93286 $322,779.85 $322,779.85 03/24/2009
Pascuale, Daniel S Artesia, CA 90701 $322,126.52 $322,126.52 05/15/2019 Contractor’s State License Board Active 950584
Contractor’s State License Board Active 573067
Spelling, Victoria & McDermott, Dean Calabasas, CA 91302 $319,772.86 $319,772.86 06/13/2016
Argueta, Guillermo F Tarzana, CA 91356 $318,907.51 $318,907.51 08/21/2019
Halprin, Bruce Calabasas, CA 91302 $318,224.94 $318,224.94 07/11/2019 Department of Real Estate Expired 1775407
Velasquez, Joseph Indio, CA 92203 $316,598.36 $316,598.36 10/16/2013
Davis, Scot L Newport Beach, CA 92659 $315,371.80 $315,371.80 08/19/2010
Irwin Jr, Bernard P Oceanside, CA 92056 $314,540.97 $314,540.97 04/04/2001
Martarella, Joshua A Janesville, CA 96114 $312,047.64 $312,047.64 04/03/2008
Gardner, Nicholas & Catherine Boca Raton, FL 33432 $311,041.82 $311,041.82 06/13/2018
Wandlass, Nancy J San Francisco, CA 94147 $306,745.50 $306,745.50 12/24/2008
Rehman, Atique San Francisco, CA 94114 $306,713.12 $306,713.12 12/14/2017
Frye, Rasamee Los Angeles, CA 90012 $303,448.27 $303,448.27 06/20/2019
Carranza, Estalin Chula Vista, CA 91914 $300,797.31 $300,797.31 09/28/2017
Schmid, Earl Williamsburg, OH 45176 $300,241.44 $300,241.44 12/16/2014 Contractor’s State License Board Active 853323
Iturbe, Mario Pacoima, CA 91331 $299,597.21 $299,597.21 06/26/2019
Padilla, Jaime Williams, CA 95987 $298,495.09 $298,495.09 05/29/2015
Rivera, Alonso South San Francisco, CA 94080 $297,564.14 $297,564.14 02/22/2012
Zegarra, David Santa Ana, CA 92705 $297,439.70 $297,439.70 12/08/2009 Board of Dental Examiners Active 0035191
Ni, Shenliang Big Pine Key, FL 33043 $296,539.63 $296,539.63 03/07/2018
Montes, Michael J & Amy L Fort Myers, FL 33905 $212,213.37 $295,904.22 03/04/2011 Department of Real Estate Expired 1016135
Montes, Amy L $83,690.85 07/15/2011
Herro, Chase Tarzana, CA 91356 $295,186.03 $295,186.03 03/08/2018
Barraza, Raul San Diego, CA 92139 $294,860.63 $294,860.63 06/07/2018
Vigil, Alejandra Riverbank, CA 95367 $294,751.35 $294,751.35 04/17/2019
Le, Quy Garden Grove, CA 92841 $292,677.63 $292,677.63 05/23/2018
Cedillo, Edward P Fresno, CA 93706 $292,122.43 $292,122.43 10/15/2014
Somerville, Edward G Stockton, CA 95207 $292,072.79 $292,072.79 12/15/2010 Department of Insurance Active 0B03075
Department of Real Estate Active 0571014
Sweeney, Melissa A Santa Monica, CA 90404 $291,663.50 $291,663.50 11/25/2002
Nasey, Laurence F San Francisco, CA 94123 $291,469.14 $291,469.14 10/17/2018
Garza, Joanne Kingsburg, CA 93631 $291,129.01 $291,129.01 05/21/1997 Department of Real Estate Expired 1520803
Garcia, Rosa San Jose, CA 95127 $289,029.35 $289,029.35 07/05/2018
Esqueda, Rafael Bakersfield, CA 93314 $287,703.51 $287,703.51 12/10/2018 Department of Insurance Inactive 1845342
Kim, Jeong E Santa Ana, CA 92704 $287,657.50 $287,657.50 08/07/2019
Jones, James Newport Beach, CA 92663 $287,086.57 $287,086.57 04/28/2015
Blanco, Alfred J Henderson, NV 89044 $284,956.87 $284,956.87 08/09/2017
Smith, Thomas D & Lorita D Granada Hills, CA 91344 $262,542.60 $282,764.84 11/16/2012
Smith, Lorita D $20,222.24
Tiangco, Robert W San Diego, CA 92108 $281,357.52 $281,357.52 02/02/2005 State Bar of California Active 181810
Department of Real Estate Active 1105912
Young, Lisa Palm Springs, CA 92264 $276,691.52 $276,691.52 05/23/2018
Hankerson, Barry Woodland Hills, CA 91367 $276,054.95 $276,054.95 05/04/2012
Benvenuto, John D Roseville, CA 95661 $275,900.28 $275,900.28 02/17/2016
Hwang, Hee N & Sook K Los Angeles, CA 90036 $275,463.57 $275,463.57 06/20/2019
Lytle, Cherish C Scottsdale, AZ 85259 $275,280.37 $275,280.37 07/17/2019
Alqutami, Khalid Fresno, CA 93720 $274,302.03 $274,302.03 11/27/2019
Edem, Jacob Los Angeles, CA 90056 $272,929.13 $272,929.13 01/30/2012
Rhodes, Walter R San Jose, CA 95138 $271,988.96 $271,988.96 03/02/2007
Sanders, James Fresno, CA 93710 $269,659.69 $269,659.69 06/20/2018
Khachatrian, Grigor Van Nuys, CA 91405 $269,491.79 $269,491.79 02/19/2019
Gevorkian, Arick Tujunga, CA 91042 $269,001.39 $269,001.39 05/30/2019
Flanigan, Constance Beverly Hills, CA 90210 $268,909.83 $268,909.83 02/08/2017
Teo, Jonathan Y San Francisco, CA 94110 $268,790.97 $268,790.97 02/05/2019
Higgins, Gregory C Castaic, CA 91384 $267,708.02 $267,708.02 10/02/2013
Buenrostro, Jose L Whittier, CA 90602 $266,744.68 $266,744.68 05/21/2019
Alvarado, Rosa Fresno, CA 93702 $266,174.97 $266,174.97 04/01/2010
Hosie, Spencer & Rice, Diane S Belvedere, CA 94920 $260,669.26 $263,929.82 01/25/2019 State Bar of California Active 118303
Hosie, Spencer $3,260.56 State Bar of California Active 101777
Kashani, Archie & Freshteh M Belvedere Tiburon, CA 94920 $261,516.17 $261,516.17 03/27/2017
Camacho, Manuel Pico Rivera, CA 90660 $260,023.67 $260,023.67 04/25/2018
Pacheco, Jose Stockton, CA 95205 $259,667.57 $259,667.57 12/30/2016 Alcoholic Beverage Control Active 537175
Rollf, Tarry A Fresno, CA 93711 $258,868.64 $258,868.64 05/27/2015
Dinh, Thuy T Milpitas, CA 95035 $258,319.24 $258,319.24 03/23/2016 Board of Dental Examiners Active 0046780
Heavey, Michael & Boyle, Noreen San Francisco, CA 94127 $257,196.07 $257,196.07 02/16/2011 Contractor’s State License Board Suspended 844478
Cauge, Thomas A San Jose, CA 95129 $256,728.10 $256,728.10 05/20/2015
GarciaMoreno, Roberto South Gate, CA 90280 $254,053.55 $254,053.55 05/20/2015
Fermoile, Michael W El Cajon, CA 92021 $253,541.38 $253,541.38 06/13/2019 Contractor’s State License Board Active 596427
Dominick, Kirby M Brooklyn, NY 11205 $252,406.02 $252,406.02 04/13/2017
Hayward, Hugh & Savin, Bruce Santa Barbara, CA 93101 $252,370.75 $252,370.75 08/19/2019
Vartan, Tabakian V & Tabakian, Roubina Porter Ranch, CA 91326 $251,963.32 $251,963.32 09/06/2019
Gray, Scott D Hemet, CA 92543 $250,142.38 $250,142.38 03/12/2012 Board of Dental Examiners Active 0036759
Sivongsay, Joseph Tustin, CA 92780 $248,357.60 $248,357.60 12/04/2018
West, Anthony C Gardena, CA 90247 $248,205.33 $248,205.33 05/19/2009 Contractor’s State License Board Suspended 618338
Guerra, Adan Winnetka, CA 91306 $246,662.94 $246,662.94 05/16/2012 Contractor’s State License Board Expired 732892
Ying, Ma F Rowland Heights, CA 91748 $244,550.04 $244,550.04 05/26/2010
Hodsdon, Harold H Loomis, CA 95650 $244,289.77 $244,289.77 06/05/2019
Mejia, Fernando Cameron Park, CA 95682 $244,211.21 $244,211.21 07/08/2014 Contractor’s State License Board Expired 910998
Avetyan, Rozanna Stevenson Ranch, CA 91381 $244,002.58 $244,002.58 11/12/2009 Board of Pharmacy Cancelled 0124581
Phakousonh, Boundom Porterville, CA 93257 $243,621.46 $243,621.46 09/10/2015
Decarvalho, Sergio Atascadero, CA 93423 $243,574.62 $243,574.62 02/05/2009
Ortega, Francisco J Glendora, CA 91741 $243,432.35 $243,432.35 12/09/2015 Contractor’s State License Board Active 847673
Brown, Justin San Francisco, CA 94118 $243,388.07 $243,388.07 12/02/2011 Alcoholic Beverage Control Active 396598
Ruiz Ponce, Erica Cathedral City, CA 92234 $242,535.55 $242,535.55 10/01/2008
Ha, Daisy T Sacramento, CA 95835 $242,062.37 $242,062.37 07/31/2013
Anchita, Frank Vallejo, CA 94591 $241,755.10 $241,755.10 07/09/2015 Alcoholic Beverage Control Expired 538026
Bane, Robert & Feuer, Tamara Los Angeles, CA 90049 $238,657.71 $241,642.94 03/18/2015
Bane, Robert $2,985.23
Proto, Sherri M Victorville, CA 92392 $241,240.09 $241,240.09 06/22/2010 Bureau of Security and Investigative Services Expired 0012783
Bunney, Michael G Round Rock, TX 78664 $241,158.16 $241,158.16 08/23/2007
Puig, Jack J Pasadena, CA 91105 $240,907.65 $240,907.65 07/19/2017
Iriele, Clifford I Woodland Hills, CA 91367 $240,676.04 $240,676.04 08/21/2014 Board of Medical Quality Assurance Active 0102130
Blumfield, Drew West Hills, CA 91307 $240,455.17 $240,455.17 04/10/2019
Surprenant, Joseph M Stockton, CA 95267 $239,918.30 $239,918.30 05/08/2019
Dunn, Jason San Diego, CA 92117 $238,095.00 $238,095.00 05/13/2013 Alcoholic Beverage Control Revoked 403656
Alcoholic Beverage Control Cancelled 375242
Linares, Rudy Rialto, CA 92377 $237,700.53 $237,700.53 01/31/2019 Contractor’s State License Board Expired 844301
Bisno, Robert H & Jeanaette A Los Angeles, CA 90069 $236,275.27 $236,275.27 04/30/2015 State Bar of California Active 83284
Board of Cosmetology Active 520299
Wilson, Michael Camarillo, CA 93012 $235,672.76 $235,672.76 12/21/2011
Dake, Michael & Mcintosh Dake, Barbara Tucson, AZ 85719 $234,670.59 $234,670.59 04/20/2017 Board of Medical Quality Assurance Active 0040482
Jang, Keung S Los Angeles, CA 90020 $234,662.04 $234,662.04 01/24/2019 Board of Cosmetology Active 0316966
Kitchen, Kathlyn Anaheim, CA 92805 $233,916.09 $233,916.09 10/28/2015
Neglia, Anthony Valley Center, CA 92082 $233,586.73 $233,586.73 01/29/2019 Contractor’s State License Board Expired 981127
Torres, Herlin & Olma Morgan Hill, CA 95037 $220,957.74 $233,492.83 06/13/2008 Contractor’s State License Board Revoked 403882
Torres, Herlin $12,535.09
Bohl, Jeffrey Escondido, CA 92025 $233,307.22 $233,307.22 07/25/2017
Mahan, Jacob & Jacqueline A Yorba Linda, CA 92887 $232,848.56 $232,848.56 10/22/2019 Bureau of Security and Investigative Services Active 1628584
Grabeel, Everett L Woodland Hills, CA 91364 $232,713.94 $232,713.94 03/11/2019 Contractor’s State License Board Active 767643
Mendonca, Michael Chino, CA 91710 $232,415.34 $232,415.34 10/31/2014
Preston, Irene S San Leandro, CA 94579 $232,236.83 $232,236.83 11/29/2016
Cortez, Brian K Merced, CA 95341 $231,842.56 $231,842.56 05/26/2010 Contractor’s State License Board Expired 762799
Rossetti, Joseph San Diego, CA 92101 $231,125.13 $231,125.13 11/23/2005 State Bar of California Active 090051
Mozer, Deborah Long Beach, CA 90802 $231,086.66 $231,086.66 01/20/2011
Silva, Edward P Los Altos, CA 94023 $231,060.39 $231,060.39 03/13/2013
Bobo, Jerry Encinitas, CA 92024 $230,336.44 $230,336.44 11/20/2015 Board of Medical Quality Assurance Active G84025
Bermudez, Luz & Siripane, Khamphou Bakersfield, CA 93306 $196,624.44 $229,967.88 04/20/2011 Department of Insurance Active 0G91687
Siripane, Khamphou $33,343.44 01/27/2009
Sachs, John San Jose, CA 95120 $229,607.13 $229,607.13 07/22/2015 Contractor’s State License Board Expired 1005190
Contractor’s State License Board Expired 652735
Bilida, Kevin W & Daisy V Hawthorne, CA 90250 $229,133.41 $229,133.41 03/08/2019
Huls, Michael R San Diego, CA 92106 $228,784.13 $228,784.13 12/05/2012
Baghdasaryan, Arpi & Mkhitaryan, Roman Glendale, CA 91208 $209,240.46 $228,775.90 05/09/2018 Vocational Nursing and Psychiatric Examiners Active 0252192
Baghdasaryan, Arpi Sierra Madre, CA 91024 $19,535.44 04/24/2018 Vocational Nursing and Psychiatric Examiners Active 252192
Fiamengo, Michael Mission Viejo, CA 92692 $228,463.54 $228,463.54 12/05/2003
Danna, Pamela J San Jose, CA 95125 $227,732.17 $227,732.17 05/08/2019
Cholpratin, Sudawadee Lakewood, CA 90712 $227,723.21 $227,723.21 11/25/2009
Nance, William J Los Angeles, CA 90067 $227,667.37 $227,667.37 10/16/2009
Gocken, Deniz J San Diego, CA 92131 $227,220.76 $227,220.76 02/03/2012 Board of Medical Quality Assurance Active 0075872
Cardoso, Fidel M & Alizza G Chula Vista, CA 91915 $185,069.47 $227,165.14 06/20/2019
Cardoso, Fidel M $42,095.67
Poirier, Thomas M San Clemente, CA 92672 $226,893.87 $226,893.87 05/15/2008
McGinnis, Barry R Lincoln, CA 95648 $226,377.22 $226,377.22 04/26/2007 Contractor’s State License Board Suspended 93014SP
RamirezSilva, Oscar Sacramento, CA 95820 $225,869.74 $225,869.74 07/12/2019 Bureau of Automotive Repair Active 0269831
Bjorkland, Matthew Long Beach, CA 90813 $225,756.51 $225,756.51 01/30/2019
Barry, Brian O Newport Beach, CA 92660 $224,060.06 $224,060.06 08/20/2019 Department of Insurance Active 0E49124
Sullivan, Steven P Bakersfield, CA 93309 $223,096.50 $223,096.50 07/09/2009
Bentz, Charles Malibu, CA 90265 $222,719.78 $222,719.78 07/17/2019
Ranuio, Mark Stockton, CA 95212 $222,208.27 $222,208.27 04/13/2009
Juarez, Rafael B Camarillo, CA 93012 $220,752.51 $220,752.51 01/26/2012
Giurlani, Louis J Menlo Park, CA 94025 $220,653.24 $220,653.24 05/19/2016
Deutsch, Deborah La Quinta, CA 92253 $220,613.16 $220,613.16 10/27/2016
Moody, Ronnie Diamond Bar, CA 91765 $219,852.21 $219,852.21 10/19/2007
Thach, Rin Fresno, CA 93727 $219,485.68 $219,485.68 01/28/2019
Nia, Tina A Woodland Hills, CA 91367 $219,433.82 $219,433.82 05/23/2018 State Bar of California Active 237610
Figueroa, Rafael Bakersfield, CA 93380 $218,848.64 $218,848.64 04/21/2014
Zamora, Alfred A Santa Clara, CA 95050 $218,304.83 $218,304.83 01/30/2019
Godfrey, Philip & Karen Sherman Oaks, CA 91403 $217,871.91 $217,871.91 06/25/2010
Davidson, Dawn Rancho Cucamonga, CA 91737 $217,367.38 $217,367.38 05/22/2013 Board of Cosmetology Active 0135193
Lisser, Larry E & Graven, Nadine E Oceanside, CA 92054 $217,088.24 $217,088.24 03/21/2012 Board of Medical Quality Assurance Active 0079068
Henry, Randy L & Susan E Porter Ranch, CA 91326 $216,320.21 $216,320.21 03/21/2013
Mead III, Paul S & Mead, Elizabeth I Sonoma, CA 95476 $215,626.20 $215,626.20 07/27/2017
09/28/2017
Davis, Tracey L Ontario, CA 91764 $215,578.05 $215,578.05 08/30/2004
Bolden, Dwight M Carson, CA 90746 $215,380.55 $215,380.55 11/18/2003
Bonuccelli, David L & Deborah Sacramento, CA 95819 $214,696.50 $214,696.50 05/17/2018 Department of Real Estate Expired 0674520
Leak, Robert S & Denise M Wildomar, CA 92595 $214,231.16 $214,391.26 04/29/2015 Contractor’s State License Board Active 753165
Leak, Robert S $160.10
Queathem, Scott D Santa Ana, CA 92707 $212,891.50 $212,891.50 03/07/2017
Seagal, Steven Los Angeles, CA 90049 $212,808.77 $212,808.77 04/18/2012
South, Brian E Penn Valley, CA 95946 $212,034.20 $212,034.20 07/25/2018 Contractor’s State License Board Active 960628
Fish, David W Laguna Niguel, CA 92677 $211,780.06 $211,780.06 12/23/2016
Min, Gordon Los Angeles, CA 90004 $211,240.00 $211,240.00 03/03/2004
Montoya, Guadalupe Ontario, CA 91764 $211,103.10 $211,103.10 05/22/2018
Castillo, Hector & Martha Glendale, CA 91206 $210,966.28 $210,966.28 07/15/2013
Deisenroth, Joseph Palm Desert, CA 92211 $210,460.35 $210,460.35 08/10/2006
Robello, Albert K & Sheila Citrus Heights, CA 95621 $207,298.58 $209,981.56 05/06/2013 Contractor’s State License Board Expired 587120
Robello, Albert K $2,682.98 Board of Registered Nursing Active 483832
Mahoney, Craig W Fairfield, CA 94533 $209,941.56 $209,941.56 08/07/2019 Contractor’s State License Board Active 934091
Vinocur, Barry A & Janice S Novato, CA 94949 $209,465.77 $209,465.77 04/05/2012
Culp, Jeremy D Romoland, CA 92585 $209,401.23 $209,401.23 08/19/2019
Orozco, Gregory West Covina, CA 91790 $207,848.15 $207,848.15 06/17/2015
Mai Huynh, Minh T Santa Ana, CA 92705 $206,469.98 $206,469.98 04/30/2019
Pejman, Nader Denver, CO 80224 $206,439.28 $206,439.28 07/18/2019
Littleton, Catherine L Woodland Hills, CA 91367 $205,681.02 $205,681.02 11/14/2002
Bolen, Lori M Sierra Madre, CA 91024 $204,910.60 $204,910.60 05/02/2012 State Bar of California Active 218324
Harper, Rodney L Desert Hot Springs, CA 92241 $204,136.85 $204,136.85 08/16/2018
Santillan, Ruth C Lancaster, CA 93536 $204,056.81 $204,056.81 01/23/2014 Department of Real Estate Active 0833547
Gutierrez, Ricardo El Cajon, CA 92021 $203,995.94 $203,995.94 12/09/2009
Govil, Virginia Encinitas, CA 92024 $203,744.57 $203,744.57 03/14/2019
Solorzano, Silvia C Los Angeles, CA 90003 $203,692.78 $203,692.78 11/15/2018
Delavina, Adolfo North Hills, CA 91343 $203,414.92 $203,414.92 04/08/2015
Barkett, William J & Lisa A La Jolla, CA 92037 $203,158.85 $203,158.85 03/26/2012 State Bar of California Active 121759
Samson Jr, Claro E & Samson, Mercedes B Anaheim, CA 92807 $203,042.25 $203,042.25 03/16/2017 Board of Medical Quality Assurance Active 0035505
Edwards, Raffa Menlo Park, CA 94025 $202,881.62 $202,881.62 03/25/2019
Tang, Lolita Walnut, CA 91789 $202,875.32 $202,875.32 09/06/2019
Patel, Vijay Montebello, CA 90640 $202,475.34 $202,475.34 08/09/2004
Hlebakos, Donna L Visalia, CA 93291 $202,208.17 $202,208.17 03/29/2012
Taylor, Bryant K Rialto, CA 92376 $201,314.89 $201,314.89 02/06/2007
Thompson, Jeff & Nicole Corona, CA 92882 $201,283.70 $201,283.70 05/15/2019 Board of Cosmetology Cancelled 0466948
Rosas, Jose G Hemet, CA 92544 $199,338.13 $199,338.13 12/05/2019
Sanchez, Ruben Palm Desert, CA 92260 $199,259.30 $199,259.30 09/16/2003 State Bar of California Disbarred 164298
Hawk, Michael W & Carolyn O Coarsegold, CA 93614 $197,682.43 $198,875.16 01/18/2008
Hawk, Carolyn O $1,192.73 07/13/2015
Wuillemin, Christopher F Sunnyvale, CA 94087 $198,818.89 $198,818.89 06/27/2007 Bureau of Security and Investigative Services Expired 1943392
Saba, Michael San Francisco, CA 94114 $198,734.07 $198,734.07 09/26/2018
Gill, Melvinder & Amie Alamo, CA 94507 $198,662.11 $198,662.11 06/19/2019
Donaldson, Charles R Vacaville, CA 95688 $198,615.29 $198,615.29 06/06/2018 Contractor’s State License Board Suspended 790001
Irwin, Steven R Burbank, CA 91501 $198,464.44 $198,464.44 01/09/2013
Dinh, Mindy Westminster, CA 92683 $198,225.76 $198,225.76 04/16/1996
Yakhszyan, Armen Sun Valley, CA 91352 $198,070.37 $198,070.37 03/31/2016 Bureau of Automotive Repair Cancelled 0256697
Turner, Mary M Los Angeles, CA 90005 $197,965.82 $197,965.82 04/18/2014
Palmieri, Vincent L Libertyville, IL 60048 $197,290.97 $197,290.97 02/07/2018
Whittemore, Marlon B Modesto, CA 95355 $196,518.99 $196,518.99 02/22/2012
Brigham, William D Seal Beach, CA 90740 $196,370.96 $196,370.96 06/07/2018
Michael, Samson & Elghanayan, Dora Beverly Hills, CA 90213 $196,273.20 $196,273.20 03/22/2013 Department of Real Estate Active 0930323
Rutty, William L Laguna Woods, CA 92637 $196,060.30 $196,060.30 07/16/2007
Buck, Leslie Pebble Beach, CA 93953 $194,954.47 $194,954.47 05/19/2016
Abramson, Richard G Los Angeles, CA 90046 $194,930.02 $194,930.02 09/18/2013
Hammond, Christopher Camarillo, CA 93010 $194,925.23 $194,925.23 12/14/2004
Grant, Garrett Huntington Beach, CA 92649 $194,782.58 $194,782.58 01/03/2011
Hernandez, Randy R Bakersfield, CA 93304 $194,668.07 $194,668.07 06/14/2007 Department of Real Estate Active 1903568
Mullen, Brian T & Togneri, Kathleen Oakland, CA 94611 $194,561.18 $194,561.18 11/06/2019
Lee, Jung S Valencia, CA 91381 $193,971.49 $193,971.49 09/13/2006
Kouyoumdjian, Diana & Oliver Lancaster, CA 93536 $193,897.26 $193,897.26 04/24/2013 Bureau of Security and Investigative Services Cancelled 291777
Montelongo, Florentino C Oxnard, CA 93030 $193,584.84 $193,584.84 06/10/2005 Department of Real Estate Active 1120086
Gilmore, Joel R Semmes, AL 36575 $193,166.57 $193,166.57 12/10/2013
Peppard, Jeff D Santa Barbara, CA 93109 $167,405.18 $167,405.18 03/17/2016 Board of Dental Examiners Active 0037003
Nguyen, Peter Santa Ana, CA 92704 $157,856.33 $157,856.33 06/18/2019

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