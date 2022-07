Repair Manager – Cerritos, CA

Impl new policy of co in overseas customr servce centr; Supervs 8 staff. Req MS in Industrl Engg, Systm Engg, or Mfg Engg +skills & knowldg in Project Mgmt, Systm Analysis & Optimizatn, Six Sigma Lean Mfg, FMEA, SPC, DMAIC. Allow telecmtg.

Send rés w/code ZHZ002 to HR, DJI Services, 17301 Edwards Rd, Cerritos, CA 90703.